Вызывает аллергию и может отравить: россиян предупредили об опасности кофе из автомата

Кофе из автомата может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, если устройство не проходит регулярную и правильную очистку.

Об этом рассказала врач-диетолог Центральной клинической больницы Управления делами президента РФ Мария Миркискина.

При нерегулярной чистке в автоматах накапливаются плесень и грибы, которые могут вызвать аллергические реакции и раздражение дыхательных путей. Наличие кишечной палочки способно привести к пищевому отравлению и диарее.

Особую опасность представляют бактерии легионеллы, которые размножаются в системах водоснабжения кофемашин и вызывают легионеллез — тяжёлую форму пневмонии. Кроме того, псевдомонады, обитающие в оборудовании, могут спровоцировать пневмонию у людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями лёгких.

Врач советует пить кофе из автомата только при условии уверенности в его регулярном обслуживании и санитарной чистоте.

Ранее Telegram-канал «Москва сейчас» сообщил о нахождении большого количества тараканов под кофемашиной в одном из московских магазинов «Пятёрочка», что также свидетельствует о недостатках санитарного контроля, сообщает gazeta.ru.

