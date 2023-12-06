Выходные перенесут: в новогодние праздники внесены смелые изменения

Россиянам сообщили о внесенных изменениях в календарь предстоящих новогодних выходных: в 2023 году властями РФ было принято решение пересмотреть даты праздничных каникул, вследствие которого некоторые дни были перенесены на другие периоды, сообщает PRIMPRESS.

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова объяснила, в связи с тем, что несколько обычных выходных дней, а именно, суббота и воскресенье, 6 и 7 января соответственно выпадают на праздничные каникулы, правительство нашей страны приняло решение перенести эти дни на пятницу 10 мая и 31 декабря 2024 года.

Однако новогодние выходные при этом не сократятся, россияне будут отдыхать целых 10 дней подряд, и рабочие будни начнутся только 9 января.