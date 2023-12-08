Выходные перенесут: в новогодние праздники внесены экстраординарные изменения

Власти Российской Федерации приняли решение внести изменения в праздничный календарь выходных дней в 2024 году, сообщает PRIMPRESS.

Как объяснила кандидат юридических наук Ирина Сивакова, часть выходных январских дней будет перенесена на другие периоды 2024 года.

А именно, 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря 2024 года, так как они выпадают на субботу и воскресенье и в то же время на праздничные выходные.

Также утверждены следующие перемены в 2024 году: в феврале и в марте у россиян будет по три выходных дня, с 23 по 25 и с 8 по 10 числа соответственно. Майские же праздники начнутся сначала с 28 апреля до 1 мая включительно, затем с 9 по 12 мая.