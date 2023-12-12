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Выходные перенесут: россиян взбесили изменениями по новогодним праздникам

Выходные перенесут: россиян взбесили изменениями по новогодним праздникам

vnimanie.pro

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Россиянам сообщили, что в календарь праздничных выходных 2024 года власти нашей страны внесли изменения, сообщает PRIMPRESS.

Согласно предоставленной информации, в связи с тем, что 6 и 7 января - это суббота и воскресенье, которые входят в новогодние каникулы, правительство приняло решение перенести эти выходные на другие дни,а именно, на 10 мая и на 31 декабря.

Также стало известно, что праздничные каникулы в канун 2025 года начнутся уже 29 декабря 2024.

Более того, россиянам рассказали, что в феврале и апреле 2024 года их ожидает по три выходных праздничных дня: с 23 по 25 и с 8 по 10 соответственно.

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