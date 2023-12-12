Выходные перенесут: россиян огорчили изменениями по новогодним праздникам

Гражданам Российской Федерации рассказали о том, что график новогодних выходных претерпел изменения, которые привели к тому, что в 2024 году у россиян будет больше дней отдыха, сообщает новостной портал PRIMPRESS.

Юрист Ирина Сивакова объяснила, что власти РФ подписали постановление, которое содержит окончательный вид производственного календаря на 2024 год. Правительство российского государства приняло решение внести изменения в расписание рабочих и нерабочих дней.

Так, согласно документу, впервые в 2024 году праздничный отпуск продлится целых 10 дней с 30 декабря 2023 по 8 января 2024, и на работу россияне выйдут 9 числа, которое выпадает на вторник.

Вместе с тем праздничные выходные в 2024 году будут в феврале, марте, апреле, ноябре и декабре, где в феврале, апреле, марте и декабре отдых будет продолжаться по три дня (с 23 по 25, с 8 по 10, с 28 по 30 и с 29 по 31), при этом декабрьские выходные перетекут в новогодние каникулы 2025 года.

Учитывая все праздничные дни и выходные в 2024 году граждане России будут отдыхать в сумме 148 дней.