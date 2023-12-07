Выходные будут перенесены: в новогодние праздники внесены экстраординарные изменения
kartinky-i-risunki.ru
В текущем году Правительство Российской Федерации приняло решение пересмотреть даты новогодних выходных и перенести их на другое время, сообщает progorodsamara.
В связи с тем, что суббота и воскресенье 6 и 7 января соответственно выпадают на праздничные каникулы, власти подписали постановление, в котором указано, что эти дни будут перенесены на 10-е мая и 31-е декабря 2024 года.
Сами же новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней с 30 декабря по 8 января, и на работу россияне выйдут 9 числа, которое выпадает на вторник.