Выходные будут перенесены: в новогодние праздники внесены экстраординарные изменения

В текущем году Правительство Российской Федерации приняло решение пересмотреть даты новогодних выходных и перенести их на другое время, сообщает progorodsamara.

В связи с тем, что суббота и воскресенье 6 и 7 января соответственно выпадают на праздничные каникулы, власти подписали постановление, в котором указано, что эти дни будут перенесены на 10-е мая и 31-е декабря 2024 года.

Сами же новогодние каникулы будут продолжаться 10 дней с 30 декабря по 8 января, и на работу россияне выйдут 9 числа, которое выпадает на вторник.