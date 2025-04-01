Вычеркнут 4 услуги ЖКХ - за что собственники платят попусту: с марта можно за чужой счет

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Вопрос распределения ответственности за ремонт ...

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Вопрос распределения ответственности за ремонт и обслуживание жилых помещений часто становится причиной споров между собственниками квартир и управляющими организациями.

Несмотря на то, что жильцы обязаны поддерживать свое имущество в хорошем состоянии, есть элементы, которые относятся к общедомовому имуществу, и их ремонт не должен ложиться на плечи владельцев квартир.

1. Инженерные системы внутри квартиры

Согласно постановлению правительства РФ от 13.08.2006 № 491, стояки и их ответвления, которые расположены внутри квартиры, считаются общедомовым имуществом. Это значит, что ответственность за их исправность, включая ремонт и замену первых отключающих устройств, лежит на управляющей компании. Это правило действует вне зависимости от решений общего собрания собственников. В случае аварийных ситуаций, они должны устраняться оперативно и за счет управляющей организации.

2. Повреждения потолка и пола

В некоторых случаях ремонт потолка и пола также может быть обязанностью управляющей компании. Например, если в многоквартирном доме используются деревянные перекрытия, штукатурный слой потолка является частью перекрытия и относится к общедомовому имуществу. В таком случае, восстановление этого слоя ложится на управляющую организацию. То же самое касается замены лаг в полу и других связанных с этим работ (Постановление Верховного суда РФ № 301-ЭС19-9701).

3. Компенсация ущерба при затоплении

Если затопление квартиры произошло из-за неисправности элементов общедомового имущества, ответственность за компенсацию ущерба несет управляющая организация. В этом случае вина управляющей компании предполагается автоматически, если причиной аварии стали неисправные трубы, батареи, полотенцесушители без отключающих устройств или неисправные вентили. В таком случае собственник квартиры имеет право требовать возмещения ущерба.

4. Почтовые ящики

Почтовые ящики, расположенные в подъезде многоквартирного дома, также являются частью общедомового имущества. Их содержание, ремонт и замена находятся в ведении управляющей компании. Верховный суд РФ подтвердил, что собственники квартир не обязаны оплачивать замену почтовых ящиков (решение № 51-КГ23-3-К8).

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