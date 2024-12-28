ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних каникул

С приближением новогодних праздников эксперты бьют тревогу о росте активности мошенников, использующих ситуативный фишинг для обмана пользователей.

Злоумышленники применяют новые схемы, включая фальшивые приложения и обманчивые уведомления, чтобы получить доступ к чужим личным и финансовым данным.

Распространенные схемы мошенников

Фальшивые приложения: Мошенники создают подделки известных маркетплейсов, обещая большие скидки. Однако установка таких приложений может привести к утечке личных данных и финансовой информации.

Мошенники создают подделки известных маркетплейсов, обещая большие скидки. Однако установка таких приложений может привести к утечке личных данных и финансовой информации. Ложные уведомления о бонусах: Потенциальным жертвам предлагается установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения зачастую содержат шпионское ПО, которое позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и логины.

Потенциальным жертвам предлагается установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения зачастую содержат шпионское ПО, которое позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и логины. Вредоносные поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры открытки могут содержать вредоносные ссылки, устанавливающие на устройствах шпионское ПО для перехвата паролей и кодов подтверждения.

Рекомендации по обеспечению безопасности

Проверка источника: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Всегда используйте официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.

Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Всегда используйте официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store. Игнорирование подозрительных предложений: Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если для получения бонуса требуется установка программного обеспечения.

Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если для получения бонуса требуется установка программного обеспечения. Использование антивирусного ПО: Установите и регулярно обновляйте надежное антивирусное программное обеспечение на вашем устройстве.

Установите и регулярно обновляйте надежное антивирусное программное обеспечение на вашем устройстве. Образование и осведомленность: Обучайте себя и своих близких различным методам мошенничества и способам их предотвращения.

Повышенное внимание и бдительность в праздничный период могут помочь избежать многих ловушек, расставленных мошенниками. Не позволяйте мошенникам испортить ваше праздничное настроение. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя и свои данные от нечестных действий злоумышленников.