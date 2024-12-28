ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних каникул
dzen.ru
С приближением новогодних праздников эксперты бьют тревогу о росте активности мошенников, использующих ситуативный фишинг для обмана пользователей.
Злоумышленники применяют новые схемы, включая фальшивые приложения и обманчивые уведомления, чтобы получить доступ к чужим личным и финансовым данным.
Распространенные схемы мошенников
- Фальшивые приложения: Мошенники создают подделки известных маркетплейсов, обещая большие скидки. Однако установка таких приложений может привести к утечке личных данных и финансовой информации.
- Ложные уведомления о бонусах: Потенциальным жертвам предлагается установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения зачастую содержат шпионское ПО, которое позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и логины.
- Вредоносные поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры открытки могут содержать вредоносные ссылки, устанавливающие на устройствах шпионское ПО для перехвата паролей и кодов подтверждения.
Рекомендации по обеспечению безопасности
- Проверка источника: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Всегда используйте официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.
- Игнорирование подозрительных предложений: Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если для получения бонуса требуется установка программного обеспечения.
- Использование антивирусного ПО: Установите и регулярно обновляйте надежное антивирусное программное обеспечение на вашем устройстве.
- Образование и осведомленность: Обучайте себя и своих близких различным методам мошенничества и способам их предотвращения.
Повышенное внимание и бдительность в праздничный период могут помочь избежать многих ловушек, расставленных мошенниками. Не позволяйте мошенникам испортить ваше праздничное настроение. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя и свои данные от нечестных действий злоумышленников.
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