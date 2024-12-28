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ВТБ назвал популярные схемы мошенничества в период новогодних каникул

Рекомендации по защите от мошенничества в предд...

dzen.ru

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С приближением новогодних праздников эксперты бьют тревогу о росте активности мошенников, использующих ситуативный фишинг для обмана пользователей.

Злоумышленники применяют новые схемы, включая фальшивые приложения и обманчивые уведомления, чтобы получить доступ к чужим личным и финансовым данным.

Распространенные схемы мошенников

  • Фальшивые приложения: Мошенники создают подделки известных маркетплейсов, обещая большие скидки. Однако установка таких приложений может привести к утечке личных данных и финансовой информации.
  • Ложные уведомления о бонусах: Потенциальным жертвам предлагается установить приложения для получения новогодних бонусов. Эти приложения зачастую содержат шпионское ПО, которое позволяет мошенникам копировать данные банковских карт и логины.
  • Вредоносные поздравительные открытки: Рассылаемые через мессенджеры открытки могут содержать вредоносные ссылки, устанавливающие на устройствах шпионское ПО для перехвата паролей и кодов подтверждения.

Рекомендации по обеспечению безопасности

  • Проверка источника: Никогда не загружайте приложения из ненадежных источников. Всегда используйте официальные магазины приложений, такие как Google Play или Apple Store.
  • Игнорирование подозрительных предложений: Остерегайтесь предложений, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой, особенно если для получения бонуса требуется установка программного обеспечения.
  • Использование антивирусного ПО: Установите и регулярно обновляйте надежное антивирусное программное обеспечение на вашем устройстве.
  • Образование и осведомленность: Обучайте себя и своих близких различным методам мошенничества и способам их предотвращения.

Повышенное внимание и бдительность в праздничный период могут помочь избежать многих ловушек, расставленных мошенниками. Не позволяйте мошенникам испортить ваше праздничное настроение. Следуя этим рекомендациям, вы сможете защитить себя и свои данные от нечестных действий злоумышленников.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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