Профессор МГСУ Кулаков объяснил, как досрочно погасить ипотеку
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Профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков рассказал, как правильно вносить средства при досрочном погашении ипотеки. Его разъяснения адресованы жителям Москвы.
Речь идет о порядке внесения платежей в случае досрочного закрытия ипотечного кредита. Информацию приводит профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков.
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