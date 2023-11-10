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Всем пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, советуют приготовиться

Всем пенсионерам, получающим деньги на банковские карты, советуют приготовиться

vbr.ru

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Стало известно, что во многих российских банках начинает действовать нововведение, связанное со счетами, средствами и банковскими картами пенсионеров, сообщили на информационно-новостном портале PRIMPRESS.

Согласно информации, озвученной пенсионным экспертом Сергеем Власовым, ранее финансовые учреждения увеличили процент дохода со вкладов и накопительных счетов. Однако теперь такое повышение затронет и остаток по счету российских пожилых граждан, получающих пенсии на банковские карты, доходные проценты за который начисляются каждый месяц.

Промсвязьбанк увеличил процент с остатка по счету для пенсионеров с 1 ноября, а в скором времени такие изменения начнут действовать и в других финансовых учреждениях.

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