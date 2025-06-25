Всем метеозависимым надо быть готовыми — будет жарко: подробный календарь магнитных бурь на июнь-2025

В июне 2025 года предполагаются геомагнитные возмущения, которые могут повлиять на здоровье людей и работу электронных приборов. Повышенная солнечная активность вызовет магнитные бури, способные вызвать неприятные реакции у людей, чувствительных к изменениям погоды.

Магнитные бури происходят из-за солнечных вспышек, которые выбрасывают в космос потоки заряженных частиц. Когда эти частицы взаимодействуют с магнитосферой Земли, возникают колебания, которые могут провоцировать головные боли, колебания артериального давления и ухудшение концентрации.

Магнитные бури бывают разных уровней интенсивности — от G1 (слабые) до G5 (экстремальные). Слабые бури могут вызвать незначительные проблемы с коммуникациями и легкое недомогание, в то время как более сильные приводят к серьезным сбоям в навигации, электроснабжении и ухудшению здоровья.

Прогноз геомагнитной активности на июнь 2025 года предсказывает периоды повышенной активности с 2 по 6 июня, 14 июня, а также 24 и 25 июня. В эти дни уровень активности ожидается на уровне G1. В другие дни месяца геомагнитное поле будет относительно спокойным, но в конце июня могут наблюдаться незначительные колебания.

Чтобы уменьшить негативное влияние магнитных бурь, рекомендуется регулярно следить за прогнозами геомагнитной активности и корректировать свой режим. Также поддержание нормального водного баланса помогает улучшить самочувствие и облегчить проявления неблагоприятных симптомов в периоды повышенной активности.

