Новости России
· 16+ · Полина Модестова

Всего один стакан при стирке - и все вещи сияют белизной: прачка поделилась секретом, что добавляет в стиралку с порошком

Обычные химические отбеливатели могут быть эффе...

сыромять.рф

Подписаться в Telegram

Обычные химические отбеливатели могут быть эффективными, но они часто наносят вред тканям и даже самим стиральным машинам. В поисках более мягкого и безопасного решения многие обращаются к уксусу — доступному и экологически ответственному варианту.

Всеобъемлющие преимущества уксуса

Уксус доказал свою эффективность не только в кулинарии, но и в уходе за домом, особенно в стирке:

  • Он эффективно смягчает воду, что особенно ценно в местах с жесткой водой.
  • Бережно отбеливает ткани, не разрушая их.
  • Помогает сохранить яркость цветного белья.
  • Удаляет устойчивые пятна и запахи.
  • Позволяет уменьшить количество используемого стирального порошка.
  • Очищает стиральные машины от накипи, улучшая их работу и продлевая срок службы.

Рекомендации по использованию уксуса

Использовать уксус для стирки несложно и абсолютно безопасно:

  • Отбеливание: Добавьте до 200 мл уксуса прямо в контейнер для моющего средства вашей машины.
  • Удаление запахов: Включите в стирку от 50 до 100 мл уксуса для освежения ваших вещей.
  • Смягчение ткани: Используйте около 100 мл уксуса как замену кондиционера.

Запах уксуса полностью исчезает по окончании сушки, оставляя ваши вещи свежими и чистыми.

Мнения специалистов

Эксперты в области текстиля единогласно считают, что уксус является одним из самых безопасных и экологичных средств для стирки. Он подходит для чувствительных материалов и не наносит вреда стиральным машинам.

Заключение

Уксус предлагает простое и экономичное решение для тех, кто ищет зеленые альтернативы в домашнем хозяйстве. Это средство не только улучшает качество стирки, но и способствует защите окружающей среды.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкину доложат об избиении 9-летней девочки в школе Нижнекамска

Интересное в Казани

день назад

Альфа-Лизинг составил топ нововведений, которые ожидают автовладельцев в октябре

тараканы идут с вентиляции

Новости Казани

день назад

У семьи ректора казанского вуза Тимура Алибаева намерены изъять 3 квартиры

Интересное в Казани

3 дня назад

Всё о Манго – Экзотический фрукт с богатой историей

преподаватель йоги в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Студента 2 курса из Казани судят за экстремизм

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане утром 27 сентября на М-7 нашли мертвого медвежонка

Новости Татарстана

день назад

Раис РТ поручил создать закон о матподдержке сотрудников МВД

Новости Казани

6 часов назад

В Кировском районе Казани временно отключат водоснабжение

Новости Казани

день назад

В Казани текст на вывеске Ozon написан на казахском языке вместо татарского
Новости Казани
2 дня назад

В Казани с 26 по 28 сентября пройдет фестиваль «Дотянуться до неба»

В мероприятии могут участвовать школьники, ребя...

Новости Татарстана

31 секунду назад

В Челнах загорелся пассажирский автобус

Интересное в Казани

день назад

Кухня и зал под любое настроение. Где в Казани можно вкусно поесть, выбирая обстановку

Новости Татарстана

5 минут назад

Жительница Казани победила в конкурсе «Миссис Европа — 2024»

Новости Казани

7 часов назад

МИД Белоруссии считает, что первая волна расширения объединения пройдет на саммите в Казани
В Татарстане поднимут выплаты советникам школьн...
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане поднимут выплаты советникам школьных директоров

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанцев ждут теплые выходные

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане начнут выдавать кредит под залог интеллектуальной собственности

Новости Татарстана

день назад

ВТБ подключил оплату по универсальному QR в магазинах, поддержав инициативу ЦБ и НСПК 

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять ...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Мамы Казани выбирают: рассказываем, чем занять непоседу с пользой