Всего 4 г – и комары исчезнут: натуральный репеллент — простая идея защитить всю семью от укусов

Летний сезон — это время наслаждения природой, но и столкновения с надоедливыми насекомыми, такими как комары и мошки. Для многих химические репелленты с сильным запахом и химическими добавками не являются лучшим выбором.

В этом случае отличной альтернативой могут стать домашние репелленты на основе ванилина. Это безопасное, простое в приготовлении средство эффективно защищает от укусов насекомых.

Ингредиенты для репеллента

Чтобы создать натуральный репеллент, вам понадобятся:

4 грамма ванилина (не путать с ванильным сахаром)

1 стакан тёплой воды

Ванилин — это природная добавка, широко используемая в кулинарии, но также обладающая свойствами отпугивать насекомых, таких как комары и мошки.

Как приготовить и применять

Растворите ванилин в тёплой воде, хорошо перемешайте. Используйте полученное средство для нанесения на открытые участки кожи, такие как руки и ноги, чтобы избежать укусов. Для удобства можно применить пульверизатор.

Почему ванилин работает?

Запах ванилина является неприятным для комаров, теряющих способность ориентироваться, и поэтому избегают обработанных участков. В отличие от химических репеллентов, ванилин не оставляет жирных пятен и не имеет сильного запаха.

Как проверить безопасность

Прежде чем использовать репеллент, проведите тест на аллергию, нанеся небольшое количество средства на чувствительные участки кожи.

Можно ли использовать для детей?

Да, это средство безопасно для детей, оно не содержит агрессивных химических веществ и является отличным выбором для защиты от насекомых на природе.

Советы для улучшения действия

Добавьте ванилин в крем для увлажнения, чтобы усилить защиту. Спиртовые растворы также могут усилить эффект, однако их следует использовать с осторожностью для детей.