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Все будут в бешенстве: россиянам сообщили о новых правилах начисления пенсий — коснется и работающих, и не работающих

С 2025 года в России произошли значимые изменен...

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С 2025 года в России произошли значимые изменения в системе начисления пенсий, затрагивающие основные параметры пенсионных взносов и критерии накопления пенсионных баллов.

Эти нововведения призваны адаптировать пенсионную систему к экономическим реалиям и улучшить финансовое состояние пенсионеров.

Основные изменения в пенсионных начислениях

  • Увеличение лимита страховых взносов

Верхний предел годовых страховых взносов увеличен до 2 759 000 рублей, что на 24% больше предыдущего значения.

  • Критерии для получения пенсионного балла

Для зачисления 1-го пенсионного балла требуется минимум 275 900 рублей годового дохода.

  • Ограничение по количеству баллов

Максимальное количество пенсионных баллов, которые можно заработать в течение года, теперь составляет 10 баллов.

Дополнительные аспекты реформы

  • Индексация социальных пенсий

В текущем январе социальные пенсии были увеличены на 14,75 процента, что привело к увеличению среднего размера соцпенсии до 15,4 тысячи рублей.

  • Изменения в пенсиях по старости

Средний размер пенсии по старости предполагается на уровне 24 000 рублей, с индексацией в 7,3% для всех пенсионеров.

  • Введение тринадцатой пенсии

Планируется внедрение дополнительной выплаты в виде 13-й пенсии, которая будет выплачиваться ежегодно в честь дня рождения каждого пенсионера.

Как узнать о своих пенсионных баллах?

Получить информацию о накопленных пенсионных баллах можно через портал Госуслуги, обратившись в раздел «Справки и выписки». Это позволит каждому гражданину отслеживать свои пенсионные накопления в режиме реального времени.

Изменения в пенсионной системе, введенные в 2025 году, направлены на улучшение жизненного уровня российских пенсионеров. Реформы предусматривают не только повышение страховых взносов и индексацию пенсий, но и введение новых выплат, что делает систему более адаптированной к современным условиям.

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