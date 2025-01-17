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Все будут в бешенстве: гражданам РФ сообщили о новых правилах начисления пенсий — затронет и работающих, и не работающих

С 1 января 2025 года в России вступили в силу з...

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С 1 января 2025 года в России вступили в силу значительные изменения, касающиеся пенсионной системы.

Новые правила затрагивают расчёт страховых взносов, порядок начисления пенсионных баллов и включают перспективные инициативы, такие как введение дополнительной 13-й пенсии.

Увеличение предельного размера страховых взносов

В 2025 году верхний предел годовых страховых взносов вырос на 24%, составив 2,759 млн рублей вместо 2,225 млн рублей. Это изменение отражает текущие экономические реалии и призвано поддержать устойчивость пенсионной системы.

Для получения одного пенсионного балла доход гражданина за год должен составлять не менее 275,900 рублей. Однако максимально возможное количество баллов, которые можно заработать за год, ограничено десятью, вне зависимости от уровня дохода.

Как проверить накопленные пенсионные баллы?

Каждый гражданин может узнать о своих накопленных пенсионных баллах, воспользовавшись порталом Госуслуг. В разделе «Справки и выписки» доступна подробная информация о текущем состоянии лицевого счёта.

Индексация пенсий в 2025 году

Социальные пенсии будут увеличены на 14,75%, что позволит их среднему размеру достичь 15,456 рублей к концу года.

Средняя пенсия по старости составит около 24,000 рублей. Индексация затронет как пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, так и тех, кто продолжает работать. Размер повышения для всех категорий составит 7,3%.

Введение 13-й пенсии: планы и перспективы

Среди обсуждаемых нововведений — введение 13-й пенсии для всех пенсионеров. Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов сообщил, что соответствующий законопроект может быть внесён на рассмотрение уже в 2025 году.

Согласно инициативе, дополнительная выплата будет назначаться перед днём рождения пенсионера. Если законопроект примут, это станет важным шагом в поддержке пожилых людей.

Изменения 2025 года направлены на улучшение жизни пенсионеров, включая рост страховых взносов, индексацию пенсий и возможность введения 13-й пенсии. Эти меры демонстрируют стремление государства сделать пенсионную систему более устойчивой и ориентированной на поддержку старшего поколения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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