Наступающий 2024 год будет високосным, который принято считать неблагоприятным. Астрологи рассказали, что ожидает знаков зодиака в недалеком будущем.

Согласно прогнозам астрологов, характер представителей знаков зодиака овен возможно изменится не в хорошую сторону: в них проснется вспыльчивость и меркантильность. Перемены будут настолько значительными, что их заметят окружающие овнов люди.

Наступающий високосный год принесет тельцам много негативных потрясений и событий. Астрологи рекомендуют родившимся под знаком тельца в 2024 году набраться терпения и веры в самих себя, так как очень часто придется доказывать свою самостоятельность и профессиональность.

Близнецов в 2024 году ожидает успех. Наступающий новый год для этого знака зодиака будет полным перспектив, главное быть целеустремленными и не сдаваться при неудачах, которые не исключены: на своем пути близнецы часто будут встречать недоброжелателей и завистников.

Родившихся под созвездием рака в 2024 году ожидают спокойствие и повышение уверенности в самих себе. В новом году раки начнут лучше разбираться в людях и научатся отстаивать свое мнение в любых обстоятельствах. Более того, представителей знака зодиака рак в недалеком будущем ждет знакомство с опытным и выдающимся человеком, который научит их много новому и полезному.

Львы в новом году станут неожиданно активными: их поджидает успех на работе и в личной жизни. Но представителям знака льва стоит быть осторожнее, так как астрологи предсказывают серьёзные ссоры с любимыми, из-за которых они могут лишиться спокойствия на весь год.

Согласно предсказаниям астрологов, в 2024 году меньше всего будет везти девам: их поджидают предательства. А непростой вспыльчивый характер дев может только усугубить итак весьма неудачный високосный год: они будут много ругаться с окружающими и любимыми. Более того у людей пропадет доверие и к самим представителям дев.

Родившимся под созвездием весов в 2024 году предсказывают удачу. В предстоящем году весы смогут исполнить свои мечты и добиться успеха. Их лидерские качества и обаяние будут на самом высоком уровне. А свободным представителям знака зодиака весы астрологи пророчат встречу со своей половинкой.

Неоднозначным новый 2024 год будет для родившихся под созвездием стрельца. Их ожидает большое количество возможностей, которые могут принести небывалый успех. Тем не менее стрельцы будут ощущать страх перед будущим, и это будет им мешать в достижении целей. В личной жизни стрельцов будут бушевать холодные штормы ссор, сменяемые теплыми штилями нежности и взаимопонимания. Астрологи предупреждают, что положительные или негативные моменты будут зависеть только от самих представителей знака зодиака стрельца.

Для козерогов наступающий високосный 2024 год обещает быть весьма перспективным и продуктивным: новые знакомства, эмоции, ощущения и эмоции, которые родившиеся под знаком козерога запомнят надолго. В романтическом плане наступят насыщенные и яркие в положительном смысле времена. Но астрологи советуют усмирить козерогам свое самолюбие, в противном случае эта черта характера может принести проблемы.

Согласно прогнозам астрологов, не очень удачное начало 2024 года ожидает водолеев. Представители данного знака будут ощущать бессилие и подавленность. Также родившиеся под созвездием водолея могут столкнуться с непониманием со стороны близких людей, вследствие чего настроение будет ухудшаться еще сильнее. Любимые занятия, работа не будут приносить радости и удовлетворения, но это не повод сдаваться: плохие времена непременно завершаться, и удача обязательно вернется к водолеям ближе к середине наступающего года.

У рыб новый 2024 год - год любви. Одинокие представители знака зодиака рыб наконец-то встретят свою любовь, а те, у кого уже есть пара, вероятнее всего вступят в брак. Также в предстоящем году рыбам звезды обещают новый статус в профессиональной деятельности: это может быть повышение или же смена места работы. Также в новом году родившиеся под созвездием рыб могут отправиться в длительное путешествие, которое подарит им огромное количество приятных эмоций и впечатлений. Однако астрологи советуют рыбам не обращать внимания на злые языки и завистников, иначе их переживания могут испортить положительный настрой на весь оставшийся год.











