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«Возможно только в одном случае»: в Госдуме назвали условия для объявления в России военного положения

«Возможно только в одном случае»: в Госдуме назвали условия для объявления в России военного положения

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Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Алексей Журавлев объяснил, в каких случаях и кем в Российской Федерации может быть объявлено военное положение, сообщает news.ru.

Согласно словам депутата Госдумы Алексея Журавлева, право объявить чрезвычайное или военное положение имеет только Верховный Главнокомандующий страны. Условием для принятия такого решения является угроза территориальной целостности и независимости Российской Федерации и ее граждан.

Также Журавлев прокомментировал закон об отмене информирования генерального секретаря Совета Европы об объявлении военного положения: по мнению Зампреда, данный шаг освободит Российскую Федерацию от юридической зависимости от Европейского Союза.

Добавим, что на официальном Интернет-портале правовой информации 2 ноября текущего года был опубликован закон отменяющий ратификацию международного Договора, запрещающего любые испытания ядерного оружия, подписанный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

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