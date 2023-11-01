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Водители в шоке! С 1 ноября начал действовать новый штраф

Водители в шоке! С 1 ноября начал действовать новый штраф

news.myseldon.com

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Российским водителям сообщили, что с 1 ноября 2023 года в законную силу вступил новый штраф за езду на летней резине, сообщают banki.ru.

Чтобы создать более безопасные условия на дорогах, Правительство РФ на законодательном уровне приняло решение ввести новый штраф за езду на резине, неподходящей сезону. Нововведение было внесено в статью 12.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сумма штрафа за вышеназванное нарушение будет составлять 500 рублей.

С 1 ноября 2023 года во многих регионах России, включая Южные, Центральные и Приволжские, данное изменение вступило в силу и в ближайшее время распространится по всей стране.

Представители ГИБДД отметили, что планируется начать проводить специальные рейды для выявления автоводителей, использующих летнюю резину вопреки запрету. Нарушитель может быть оштрафован несколько раз в течение дня, добавила Госавтоинспекция.

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