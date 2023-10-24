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Водители одурели от радости: в октябре водители смогут заправиться на АЗС абсолютно бесплатно

Водители одурели от радости: в октябре водители смогут заправиться на АЗС абсолютно бесплатно

rally36.ru

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Российским водителям сообщили о нововведении, которое подразумевает бесплатную заправку автомобиля. Одна из крупнейших сетей заправок, точки которой расположены во многих субъектах России АЗС «Лукойл», предоставит бесплатное топливо своим клиентам с 23 октября, сообщили в PRIMPRESS.

Возможность воспользоваться бензином, за который не нужно платить, будет предоставлена автовладельцам, в первый раз зарегистрировавшимся в программе лояльной сети «Лукойл». Однако российские автолюбители смогут бесплатно заправиться на одноименных АЗС, если их номер, к которому привязана карта, ранее не был зарегистрирован в программе, это самое главное и важное условие.

Любой, кто соответствует вышеназванным критериям и делает покупку на заправке «Лукойл» на ту или иную сумму, сможет получить 300 баллов равных 300 рублям. Этими бонусами можно будет оплатить бензин на любой заправочной станции сети или потратить в магазинах и кафе, находящихся на этих же заправках.

Стоимость одной из самых популярных у россиян марок топлива АИ-92 за литр составляет примерно 51 рубль, выходит, что с помощью вышеназванного бонуса от сети АЗС «Лукойл» бесплатно заправить автомобиль можно будет примерно на 6 литров.

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