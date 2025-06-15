Водителей с 10-летним стажем заставят пересдавать на права уже летом 2025: если проигнорируете - штраф 30 тысяч рублей
newsnn.ru
С начала 2025 года в России прекращается действие временного положения, позволявшего автоматически продлевать срок действия водительских удостоверений на три года.
Эта норма была введена в 2022 году в условиях пандемии для снижения нагрузки на отделения ГИБДД. Важно отметить, что правило действовало исключительно в пределах РФ и не признавалось за границей.
Кому нужно заменить права
Всем водителям, чьи удостоверения были продлены автоматически, необходимо обновить документ до конца 2025 года. В противном случае возможны штрафы и юридические последствия. Управление автомобилем с просроченными правами влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а при повторном нарушении возможно лишение прав сроком до двух лет.
Как заменить водительское удостоверение
Процедура включает:
- прохождение медицинского осмотра и получение справки;
- подачу заявления через ГИБДД, МФЦ или портал Госуслуг;
- оплату госпошлины: 1 400 рублей онлайн или 2 000 рублей при личном визите;
- получение новых прав в установленный срок.
Для водителей старше 60 лет медкомиссия будет более детальной. При смене фамилии или места жительства необходимо предварительно обновить паспорт.
Утерянные продлённые права восстановлению не подлежат — потребуется оформление новых документов.
Международные поездки: как получить международные права
Для выезда за границу потребуется международное водительское удостоверение. Оно выдаётся в ГИБДД при наличии новых национальных прав, паспорта и фото. Документ действует три года, госпошлина составляет 1 600 рублей, оформление занимает около 30 минут.
Что важно помнить
- Автоматическое продление больше не действует;
- Замену удостоверения лучше не откладывать на последние месяцы;
- Просроченные права могут стать причиной отказа в страховых выплатах при ДТП;
Следите за сроками и обновляйте документы своевременно, чтобы избежать проблем.
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