Водителей с 10-летним стажем заставят пересдавать на права уже летом 2025: если проигнорируете - штраф 30 тысяч рублей

С начала 2025 года в России прекращается действие временного положения, позволявшего автоматически продлевать срок действия водительских удостоверений на три года.

Эта норма была введена в 2022 году в условиях пандемии для снижения нагрузки на отделения ГИБДД. Важно отметить, что правило действовало исключительно в пределах РФ и не признавалось за границей.

Кому нужно заменить права

Всем водителям, чьи удостоверения были продлены автоматически, необходимо обновить документ до конца 2025 года. В противном случае возможны штрафы и юридические последствия. Управление автомобилем с просроченными правами влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а при повторном нарушении возможно лишение прав сроком до двух лет.

Как заменить водительское удостоверение

Процедура включает:

прохождение медицинского осмотра и получение справки;

подачу заявления через ГИБДД, МФЦ или портал Госуслуг;

оплату госпошлины: 1 400 рублей онлайн или 2 000 рублей при личном визите;

получение новых прав в установленный срок.

Для водителей старше 60 лет медкомиссия будет более детальной. При смене фамилии или места жительства необходимо предварительно обновить паспорт.

Утерянные продлённые права восстановлению не подлежат — потребуется оформление новых документов.

Международные поездки: как получить международные права

Для выезда за границу потребуется международное водительское удостоверение. Оно выдаётся в ГИБДД при наличии новых национальных прав, паспорта и фото. Документ действует три года, госпошлина составляет 1 600 рублей, оформление занимает около 30 минут.

Что важно помнить

Автоматическое продление больше не действует;

Замену удостоверения лучше не откладывать на последние месяцы;

Просроченные права могут стать причиной отказа в страховых выплатах при ДТП;

Следите за сроками и обновляйте документы своевременно, чтобы избежать проблем.