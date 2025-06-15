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Водителей с 10-летним стажем заставят пересдавать на права уже летом 2025: если проигнорируете - штраф 30 тысяч рублей

С начала 2025 года в России прекращается действ...

newsnn.ru

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С начала 2025 года в России прекращается действие временного положения, позволявшего автоматически продлевать срок действия водительских удостоверений на три года.

Эта норма была введена в 2022 году в условиях пандемии для снижения нагрузки на отделения ГИБДД. Важно отметить, что правило действовало исключительно в пределах РФ и не признавалось за границей.

Кому нужно заменить права

Всем водителям, чьи удостоверения были продлены автоматически, необходимо обновить документ до конца 2025 года. В противном случае возможны штрафы и юридические последствия. Управление автомобилем с просроченными правами влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей, а при повторном нарушении возможно лишение прав сроком до двух лет.

Как заменить водительское удостоверение

Процедура включает:

  • прохождение медицинского осмотра и получение справки;
  • подачу заявления через ГИБДД, МФЦ или портал Госуслуг;
  • оплату госпошлины: 1 400 рублей онлайн или 2 000 рублей при личном визите;
  • получение новых прав в установленный срок.

Для водителей старше 60 лет медкомиссия будет более детальной. При смене фамилии или места жительства необходимо предварительно обновить паспорт.

Утерянные продлённые права восстановлению не подлежат — потребуется оформление новых документов.

Международные поездки: как получить международные права

Для выезда за границу потребуется международное водительское удостоверение. Оно выдаётся в ГИБДД при наличии новых национальных прав, паспорта и фото. Документ действует три года, госпошлина составляет 1 600 рублей, оформление занимает около 30 минут.

Что важно помнить

  • Автоматическое продление больше не действует;
  • Замену удостоверения лучше не откладывать на последние месяцы;
  • Просроченные права могут стать причиной отказа в страховых выплатах при ДТП;

Следите за сроками и обновляйте документы своевременно, чтобы избежать проблем.

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