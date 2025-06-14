Водителей с 10-летним стажем заставят пересдавать на права уже летом 2025: если проигнорируете - штраф 30 000 рублей

С 2025 года прекращает действовать временное правило, введённое в 2022 году, которое автоматически продлевало срок действия водительских прав на три года.

Эта мера была введена для уменьшения нагрузки на ГИБДД в период пандемии и действовала исключительно на территории России, не признаваясь за рубежом.

Водителям, чьи права были продлены автоматически, необходимо заменить их на новые до конца 2025 года. Если замена будет не выполнена вовремя, это приведет к штрафам и другим неприятным последствиям.

Процесс замены прав включает несколько шагов: медицинское обследование, получение справки, подача заявления в ГИБДД, МФЦ или через портал Госуслуг, оплата госпошлины (1400 рублей при онлайн-подаче и 2000 рублей при личном обращении) и получение новых прав в назначенный срок.

Не стоит откладывать процесс на последний момент. Водителям старше 60 лет потребуется пройти более тщательное медицинское обследование. В случае изменения фамилии или адреса необходимо сначала обновить паспорт, а затем заменить права. Продлённые права, если они утеряны, не подлежат восстановлению, и потребуется оформление новых.

Управление автомобилем с просроченными правами может повлечь штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а повторное нарушение — лишение прав на срок до двух лет. Страховые компании могут отказать в выплатах при ДТП, если водитель использовал недействительные права.

Для поездок за рубежом необходимо оформить международное водительское удостоверение. Оно выдается в ГИБДД при наличии новых национальных прав, паспорта и фотографии. Этот документ действует три года, госпошлина составляет 1600 рублей, а процесс оформления занимает около получаса.

Итак, с 2025 года прекращается автоматическое продление водительских удостоверений. Водителям стоит заранее пройти медицинскую комиссию, подать заявление и получить новые права, чтобы избежать штрафов и других проблем, сообщает источник.