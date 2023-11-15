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«Во второй половине ноября погода начнет давать жару»: синоптики внезапно изменили прогноз

«Во второй половине ноября погода начнет давать жару»: синоптики внезапно изменили прогноз

polymerh.ru

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Метеорологи рассказали россиянам, что вторая половина ноября будет значительно отличатся от первой: во многих регионах Российской Федерации начнется новый погодный период, который обескуражит всех, сообщает PRIMPRESS.

Согласно прогнозу специалистов службы Gismeteo, жители Урала и его регионов окажутся под бесконечными атаками осадков в виде снегов и дождей, который будут сменять друг друга раз за разом. Температура воздуха на Урале в дневное время будет держаться на плюсовых отметках до конца текущей недели. Во второй же половине ноября все изменится: столбики термометров сползут вниз до минус 7 градусов, а тучи и мрак сменят яркое солнце, заявили метеорологи.

Смена осеннего характера погоды на зимний ожидает и жителей регионов Сибири: в столице Сибирского Федерального округа до 17 ноября температура воздуха не будет опускаться ниже нуля, а вместе с тем будут сыпаться и литься снег и дождь вперемешку друг с другом. С 18 ноября плюсовая температура покинет Сибирь, и термометры начнут демонстрировать минус, который с каждым днем будет опускаться все ниже и ниже.

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