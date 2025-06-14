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Во всем виновата музыка: родственники невесты забили до смерти жениха во время самой свадьбы

В индийском городе Гхазипур, расположенном в шт...

kasheloff.ru

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В индийском городе Гхазипур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, трагически завершилась свадебная церемония: во время торжественного шествия с музыкой был убит жених.

По информации News9Live, конфликт возник между гостями, когда родственники невесты, находившиеся в алкогольном опьянении, начали спорить с диджеем по поводу выбора музыкальных композиций.

Отец жениха, Ракеш Рама, попытался вмешаться в ссору, но сам стал жертвой нападения. Жених, вступивший в защиту отца, получил множественные удары палками, а затем смертельный выстрел в голову от 19-летнего Вишала — родственника невесты, который незаконно владел оружием.

Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти жизнь Рамы. Полиция задержала Вишала, и ему грозит пожизненное заключение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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