Во всем виновата музыка: родственники невесты забили до смерти жениха во время самой свадьбы

В индийском городе Гхазипур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, трагически завершилась свадебная церемония: во время торжественного шествия с музыкой был убит жених.

По информации News9Live, конфликт возник между гостями, когда родственники невесты, находившиеся в алкогольном опьянении, начали спорить с диджеем по поводу выбора музыкальных композиций.

Отец жениха, Ракеш Рама, попытался вмешаться в ссору, но сам стал жертвой нападения. Жених, вступивший в защиту отца, получил множественные удары палками, а затем смертельный выстрел в голову от 19-летнего Вишала — родственника невесты, который незаконно владел оружием.

Несмотря на экстренную госпитализацию, врачам не удалось спасти жизнь Рамы. Полиция задержала Вишала, и ему грозит пожизненное заключение.