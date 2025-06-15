Во всем виновата музыка: родственники невесты убили жениха во время самой свадьбы

В индийском городе Гхазипур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, радостное событие обернулось настоящей трагедией — во время свадебного шествия был застрелен жених.

Происшествие произошло на фоне конфликта между участниками торжества, вызванного спорами о музыке.

Причина конфликта — музыка и алкоголь

Согласно информации News9Live, инцидент начался, когда некоторые гости со стороны невесты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в словесную перепалку с диджеем. Их не устроил выбор музыкальных композиций для праздничного сопровождения.

Отец жениха, Ракеш Рама, попытался успокоить конфликтующих, но в итоге сам оказался избит. Его сын, жених, вмешался, чтобы защитить отца, и стал целью нападения. Молодого человека жестоко избили палками, после чего 19-летний Вишал, родственник невесты, произвёл смертельный выстрел в голову. Оружие, как выяснилось, находилось у него незаконно.

Последствия и арест

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Полиция оперативно задержала Вишала. В его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.