Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Во всем виновата музыка: родственники невесты убили жениха во время самой свадьбы

В индийском городе Гхазипур, расположенном в шт...

spektr-dzr.ru

Подписаться на Дзен.канал

В индийском городе Гхазипур, расположенном в штате Уттар-Прадеш, радостное событие обернулось настоящей трагедией — во время свадебного шествия был застрелен жених.

Происшествие произошло на фоне конфликта между участниками торжества, вызванного спорами о музыке.

Причина конфликта — музыка и алкоголь

Согласно информации News9Live, инцидент начался, когда некоторые гости со стороны невесты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступили в словесную перепалку с диджеем. Их не устроил выбор музыкальных композиций для праздничного сопровождения.

Отец жениха, Ракеш Рама, попытался успокоить конфликтующих, но в итоге сам оказался избит. Его сын, жених, вмешался, чтобы защитить отца, и стал целью нападения. Молодого человека жестоко избили палками, после чего 19-летний Вишал, родственник невесты, произвёл смертельный выстрел в голову. Оружие, как выяснилось, находилось у него незаконно.

Последствия и арест

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, но врачи не смогли спасти ему жизнь. Полиция оперативно задержала Вишала. В его отношении возбуждено уголовное дело, ему грозит пожизненное заключение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

6 часов назад

РТ вновь атаковали БПЛА: один человек погиб

Лонгриды

день назад

Почему молодые специалисты в Татарстане боятся успеха: синдром самозванца в действии

как правильно отмывать квартиру после травки тараканов

Не у нас

9 часов назад

Учёные выяснили, какие лекарства опасны для печени

Интересное в Казани

2 дня назад

Что убивает бизнес незаметно: три мысленных эксперимента, которые стоит пройти каждому предпринимателю

восстановление данных новосибирск в Новосибирске

Не у нас

день назад

Учёные Гарварда раскрыли диету, защищающую от рака поджелудочной железы

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ограничили скорость мобильного интернета

Не у нас

9 часов назад

Археологи изучают древние ходы под Европой с неизвестным назначением

Не у нас

день назад

В России снизится стоимость ввоза иранских картофеля, курицы и яблок
Новости Казани
2 дня назад

Казань готовится к главному Сабантую республики, который пройдет 21 июня

Казань готовится к главному Сабантую республики.

Фестиваль «Нур»

37 секунд назад

Путин высоко оценил научную работу Никитина в области биологии

Не у нас

9 часов назад

Учёные нашли альтернативу аспирину в профилактике сердечных заболеваний

Новости Татарстана

9 часов назад

Татарстан вложил 2 миллиарда рублей в развитие туризма

Не у нас

9 часов назад

Виноград и арахис могут помочь сохранить мышцы при неправильном питании
Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-ле...
Лонгриды
3 дня назад

Город с душой: как Иннополис отметил свой 10-летний юбилей

Не у нас

9 часов назад

Google извинилась за сбой, затронувший десятки онлайн-сервисов

Не у нас

9 часов назад

США запускают масштабную кампанию против Трампа

Новости Татарстана

9 часов назад

Союз садоводов РТ прогнозирует превращение СНТ в коттеджные поселки
Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как а...
Интересное в Казани
5 дней назад

Фестиваль вместо экзамена: рассказываем, как автошкола собирает под мостом музыку, свет и целую страну