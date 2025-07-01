Владельцы сбережений в полном недоумении с 1 июля: ЦБ объявил неожиданную информацию

Процентные ставки по депозитам в России продолжают снижаться, что отражает изменения в экономической ситуации. В 2025 году снижение ставок стало заметным процессом, который затрудняет выбор вкладчикам.

Как меняются ставки по вкладам

По данным Центробанка России, к концу мая 2025 года максимальная ставка по рублевым депозитам в крупных банках составила 19,39% годовых. Это снижение по сравнению с предыдущими месяцами и значительно меньше исторического пика, достигнутого в декабре 2024 года (22,28%).

Больше всего снизились ставки по краткосрочным депозитам до 90 дней (18,07%). Вклады на 91–180 дней предлагают 18,81%, а на 6 месяцев до года — 18,66%. Самые низкие ставки предлагают долгосрочные депозиты, срок которых превышает 1 год (около 17,50%).

Средняя ставка по вкладам на май 2025 года:

До 90 дней: 18,07%

91–180 дней: 18,81%

От 6 месяцев до 1 года: 18,66%

Свыше 1 года: 17,50%

Причины снижения ставок

Основная причина снижения ставок — это экономическая политика Центробанка России, который в июне 2025 года снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт до 20% годовых, что связано с контролем инфляции.

Изменения ставок в 2025 году

На начале 2025 года ставки по депозитам в крупнейших банках России составляли 23–24% годовых. В апреле ставки начали снижаться, и в мае процесс продолжился.

Прогнозы на будущее

Если снижение ставок продолжится, то к июню 2025 года ставки по краткосрочным депозитам могут опуститься до 15,5–16%, а долгосрочные вклады будут снижаться еще сильнее.

Что важно учитывать вкладчикам?

Снижение ставок является частью экономической политики. Вкладчикам стоит следить за изменениями и рассматривать другие способы сохранения и увеличения своих средств.