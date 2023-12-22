Владельцев квартир заставят потратиться: новая инициатива Госдумы ударит по карману

Появилась информация, что депутаты Госдумы РФ предложили обязать владельцев квартир в газифицированных домах покупать за свой счет специальные газовые датчики, сообщают «Челнинские известия».

Инициатива депутатов связана с тем, что в России в последнее время все чаще происходят взрывы бытового газа в газифицированных жилых домах. Чтобы создать более безопасные условия для жизни, согласно предложению, россияне должны будут купить газоанализаторы, другими словами, специальные устройства для контроля газа в помещении, за свои личные средства. Однако присутствует вероятность того, что деньги, потраченные собственниками квартир с газом на датчики, будут возмещены за счет взносов на капремонт.

Как объяснил юрист, такое изменение имеет место быть, так как в большинстве домов в России газовое оборудование изношено, и газоанализаторы станут усилением безопасности для граждан нашей страны.