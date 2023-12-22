Новости России
· Ульяна Сенько

Владельцев квартир заставят потратиться: новая инициатива Госдумы ударит по карману

Владельцев квартир заставят потратиться: новая инициатива Госдумы ударит по карману

klubmama.ru

Подписаться в Telegram

Появилась информация, что депутаты Госдумы РФ предложили обязать владельцев квартир в газифицированных домах покупать за свой счет специальные газовые датчики, сообщают «Челнинские известия».

Инициатива депутатов связана с тем, что в России в последнее время все чаще происходят взрывы бытового газа в газифицированных жилых домах. Чтобы создать более безопасные условия для жизни, согласно предложению, россияне должны будут купить газоанализаторы, другими словами, специальные устройства для контроля газа в помещении, за свои личные средства. Однако присутствует вероятность того, что деньги, потраченные собственниками квартир с газом на датчики, будут возмещены за счет взносов на капремонт.

Как объяснил юрист, такое изменение имеет место быть, так как в большинстве домов в России газовое оборудование изношено, и газоанализаторы станут усилением безопасности для граждан нашей страны.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Проезд по мосту М12 в Татарстане составит 241 рубль

Важное в РТ

52 минуты назад

Доля ипотеки с господдержкой в Татарстане приближается к 70%

как избавиться от ос на пасеке

Лонгриды

день назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше

покраска авто цена в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

21 час назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ

Новости Татарстана

20 часов назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

Новости Татарстана

день назад

Из Нижнекамска в зону СВО отправилось 17 человек

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамском районе в 9,5 раз упало количество жалоб на качество воздуха
Лонгриды
день назад

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

В Казани заработали елочные базары: сколько стоит хвойный символ Нового года и где его купить

Новости Татарстана

17 минут назад

Предприниматели могут получить бесплатный доступ к электронному документообороту и сервису сдачи отчетности

Важное в РТ

52 минуты назад

Доля ипотеки с господдержкой в Татарстане приближается к 70%

Новости Татарстана

20 часов назад

На ремонт стадиона к играм БРИКС выделят 1 млрд рублей

Новости Татарстана

21 час назад

В Зеленодольске скончался заслуженный врач РТ
После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом
Лонгриды
3 дня назад

После мощного «Вани» обрушится новая напасть: синоптик рассказала о погоде в Казани перед Новым годом

Новости Татарстана

21 час назад

Стоимость финансирования трассы М12 составила 900 млрд рублей

Новости Татарстана

22 часа назад

Финальная серия «Слова пацана» отличается от ранее слитой версии

Новости Татарстана

22 часа назад

Президентом федерации шахмат Республики Татарстан избран Рушан Сахбиев
Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Работа везде: от продавца до бухгалтера. Актуальные вакансии с очевидно выгодными условиями в Казани