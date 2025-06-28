Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецепт
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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить. Такой салат украсит любой стол и подарит вам незабываемое кулинарное удовольствие.
Необходимые ингредиенты:
Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
Грецкие орехи — 100 грамм;
Чеснок — 2 зубчика;
Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и черный перец — по вкусу.
Простой рецепт приготовления:
Подготовка свеклы: Свеклу тщательно промыть и отварить до готовности. Затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.
Подготовка орехов: Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки, охладить и измельчить.
Заправка: Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс, добавить к орехам, затем влить оливковое масло, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.
Сборка салата: Смешать натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавить нарезанную зелень, снова все хорошо перемешать.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат наверняка сделают его любимым блюдом на вашем столе.
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