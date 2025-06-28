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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — простой и быстрый рецепт

Салат со свеклой — это не только полезное, но и...

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Салат со свеклой — это не только полезное, но и невероятно вкусное блюдо, которое можно легко и быстро приготовить. Такой салат украсит любой стол и подарит вам незабываемое кулинарное удовольствие.

Необходимые ингредиенты:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

  • Грецкие орехи — 100 грамм;

  • Чеснок — 2 зубчика;

  • Зелень (укроп или петрушка) — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и черный перец — по вкусу.

Простой рецепт приготовления:

  1. Подготовка свеклы: Свеклу тщательно промыть и отварить до готовности. Затем остудить, очистить и натереть на крупной терке.

  2. Подготовка орехов: Грецкие орехи обжарить на сухой сковороде до золотистой корочки, охладить и измельчить.

  3. Заправка: Чеснок мелко нарезать или пропустить через пресс, добавить к орехам, затем влить оливковое масло, посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

  4. Сборка салата: Смешать натертую свеклу с орехово-чесночной заправкой, добавить нарезанную зелень, снова все хорошо перемешать.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, в зависимости от ваших предпочтений. Его яркий вкус и аромат наверняка сделают его любимым блюдом на вашем столе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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