Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — оригинальный и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это идеальное сочетание полезных ингредиентов и потрясающего вкуса, которое можно приготовить за считанные минуты. Он прекрасно дополнит любой стол и подарит вам кулинарное удовольствие.

Для салата понадобятся:

Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

Грецкие орехи — 100 грамм;

2 зубчика чеснока;

Укроп или петрушка — по вкусу;

Оливковое масло — для заправки;

Соль и перец — по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

Свекла: Хорошо вымойте свеклу, отварите до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке. Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока они не станут золотистыми, после чего охладите и измельчите. Заправка: Чеснок пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте. Сборка: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, что позволяет выбрать наилучший вариант для вашего стола.