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Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — оригинальный и быстрый рецепт

Салат из свеклы — это идеальное сочетание полез...

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Салат из свеклы — это идеальное сочетание полезных ингредиентов и потрясающего вкуса, которое можно приготовить за считанные минуты. Он прекрасно дополнит любой стол и подарит вам кулинарное удовольствие.

Для салата понадобятся:

  • Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;

  • Грецкие орехи — 100 грамм;

  • 2 зубчика чеснока;

  • Укроп или петрушка — по вкусу;

  • Оливковое масло — для заправки;

  • Соль и перец — по вкусу.

Пошаговый процесс приготовления:

  1. Свекла: Хорошо вымойте свеклу, отварите до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.

  2. Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока они не станут золотистыми, после чего охладите и измельчите.

  3. Заправка: Чеснок пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.

  4. Сборка: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и перемешайте.

Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, что позволяет выбрать наилучший вариант для вашего стола.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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