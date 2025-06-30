Вкусный салат со свеклой: гостей от него за уши не оттащить — оригинальный и быстрый рецепт
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Салат из свеклы — это идеальное сочетание полезных ингредиентов и потрясающего вкуса, которое можно приготовить за считанные минуты. Он прекрасно дополнит любой стол и подарит вам кулинарное удовольствие.
Для салата понадобятся:
Свежая свекла — 3 штуки среднего размера;
Грецкие орехи — 100 грамм;
2 зубчика чеснока;
Укроп или петрушка — по вкусу;
Оливковое масло — для заправки;
Соль и перец — по вкусу.
Пошаговый процесс приготовления:
Свекла: Хорошо вымойте свеклу, отварите до мягкости, затем остудите, очистите и натрите на крупной терке.
Орехи: Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, пока они не станут золотистыми, после чего охладите и измельчите.
Заправка: Чеснок пропустите через пресс, добавьте к орехам, влейте оливковое масло, приправьте солью и перцем, тщательно перемешайте.
Сборка: Смешайте натертую свеклу с ореховой заправкой, добавьте измельченную зелень и перемешайте.
Этот салат можно подавать как в холодном, так и в теплом виде, что позволяет выбрать наилучший вариант для вашего стола.
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