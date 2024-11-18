Вкуснейший пикантный томатный соус к мясу на зиму: рекомендации шеф-повара

Когда на улице мороз и снег, нет ничего лучше теплого семейного ужина с ароматным мясом и домашним томатным соусом. Шеф-повар предлагает простой рецепт пикантного томатного соуса, который станет идеальным дополнением к мясным блюдам и привнесет уют в зимние вечера.

Ингредиенты для пикантного томатного соуса:

1 кг спелых помидоров

2 красных сладких перца

2 средних луковицы

4 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла1 ст. л. сахара1 ч. л. соли1 ч. л. свежемолотого черного перца1/2 ч. л.

красного перца чили1 ст. л. уксуса (9%)

Пошаговое приготовление:

Подготовка ингредиентов: начните с того, что помойте и очистите все овощи. Помидоры нарежьте кубиками, сладкий перец и лук — мелкими кусочками, чеснок измельчите. Тушение овощей: в глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и перец, жарьте еще несколько минут. Затем введите помидоры и тушите все вместе на медленном огне около 20 минут. Добавление специй и уксуса: после того как овощи размякнут, добавьте сахар, соль, черный и красный перец. Тщательно перемешайте и влейте уксус. Продолжайте тушить на медленном огне еще 10-15 минут. Измельчение соуса: готовый соус измельчите блендером до однородной консистенции. Консервация: разлейте горячий соус по стерилизованным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.

Подача и использование соуса:

Этот соус прекрасно подходит к жареному или запеченному мясу, особенно к стейкам, гриль или барбекю. Он не только усилит вкус основного блюда, но и добавит нотку пикантности за счет чили и ароматных специй.

Домашний пикантный томатный соус — это не только вкусное, но и полезное дополнение к зимнему меню. Приготовленный с любовью и заботой, он может стать замечательным подарком для друзей и родных. Заготовьте несколько банок этого ароматного соуса, чтобы наслаждаться им всю зиму.