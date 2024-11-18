Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Вкуснейший пикантный томатный соус к мясу на зиму: рекомендации шеф-повара

Когда на улице мороз и снег, нет ничего лучше т...

uleoparda.ru

Подписаться в Telegram

Когда на улице мороз и снег, нет ничего лучше теплого семейного ужина с ароматным мясом и домашним томатным соусом. Шеф-повар предлагает простой рецепт пикантного томатного соуса, который станет идеальным дополнением к мясным блюдам и привнесет уют в зимние вечера.

Ингредиенты для пикантного томатного соуса:

  • 1 кг спелых помидоров
  • 2 красных сладких перца
  • 2 средних луковицы
  • 4 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла1 ст. л. сахара1 ч. л. соли1 ч. л. свежемолотого черного перца1/2 ч. л.
  • красного перца чили1 ст. л. уксуса (9%)

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка ингредиентов: начните с того, что помойте и очистите все овощи. Помидоры нарежьте кубиками, сладкий перец и лук — мелкими кусочками, чеснок измельчите.
  2. Тушение овощей: в глубокой сковороде или кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте чеснок и перец, жарьте еще несколько минут. Затем введите помидоры и тушите все вместе на медленном огне около 20 минут.
  3. Добавление специй и уксуса: после того как овощи размякнут, добавьте сахар, соль, черный и красный перец. Тщательно перемешайте и влейте уксус. Продолжайте тушить на медленном огне еще 10-15 минут.
  4. Измельчение соуса: готовый соус измельчите блендером до однородной консистенции.
  5. Консервация: разлейте горячий соус по стерилизованным банкам и закатайте. Храните в прохладном месте.

Подача и использование соуса:

Этот соус прекрасно подходит к жареному или запеченному мясу, особенно к стейкам, гриль или барбекю. Он не только усилит вкус основного блюда, но и добавит нотку пикантности за счет чили и ароматных специй.

Домашний пикантный томатный соус — это не только вкусное, но и полезное дополнение к зимнему меню. Приготовленный с любовью и заботой, он может стать замечательным подарком для друзей и родных. Заготовьте несколько банок этого ароматного соуса, чтобы наслаждаться им всю зиму.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

23 часа назад

«Очень важен уход в течение первого года жизни»: врач дала советы мамам недоношенных детей

Новости России

3 часа назад

ВТБ повышает ставку по накопительному счету в рублях до 24%

чтобы клопы не кусали

Новости Казани

10 часов назад

Опубликован райдер Григория Лепса перед концертом в Казани 18 ноября

Важное в РТ

3 дня назад

Казанец Гимран Абдуллин и команда из Иннополиса стали победителями ИТ-чемпионата True Tech Champ

занятия с логопедом в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 16 ноября два пешехода погибли в ДТП

Новости Татарстана

день назад

Умер 58-летний экс-солит группы «На-На» Владимир Левкин

Новости Татарстана

день назад

Ученые создали бессмертную муху, оцифровав ее мозг

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане подешевели сливочное масло и сыр

Новости Татарстана

день назад

На трассе Татарстана образовалась 10-км пробка
Лонгриды
2 дня назад

«Ты тупенький, а мы все умные»: стало известно, как бороться со школьным буллингом

Одним из наиболее распространенных их проявлени...

Новости Татарстана

час назад

2 жутких ДТП произошли в Зеленодольском районе из-за пьяного лихача

Важное в РТ

5 часов назад

«ВТБ Мои Инвестиции» выяснили, кто самый консервативный инвестор в Татарстане

Новости Татарстана

3 часа назад

Татарстанец окажется в суде за насилие в отношении 2 дочерей сожительницы

Новости Татарстана

5 часов назад

ХАЯТ Россия запускает новую линию по производству бумажных изделий в Татарстане
В Татарстане 3-месячный младенец умер около баб...
Новости Татарстана
5 часов назад

В Татарстане 3-месячный младенец умер около бабушки

Новости Казани

6 часов назад

Ozon открывает новый логокомплекс для товаров в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Мэр Метшин пошутил об отсутствии снега в Казани

Новости Казани

7 часов назад

Власти опровергли уничтожение БПЛА под Казанью
Важное в РТ
4 дня назад

Сбер и «Газпром трансгаз Казань» расширили возможности татарстанцев оплаты за газ