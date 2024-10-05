Вкуснейшие маринованные грузди: рецепт подсказала сама бабушка из деревни

Пробуйте самые аппетитные маринованные грузди, хрустящие как будто только что собранные — не пожалеете! Начните с тщательной промывки грибов и удаления ножек. Если экземпляры крупные, их можно нарезать на небольшие кусочки. Затем налейте воду так, чтобы она покрыла грибы наполовину, доведите до кипения и слейте воду. Прополоскайте грибы теплой водой, после чего верните их в кастрюлю и добавьте чуть меньше воды, чем в первый раз. Засыпьте соль до состояния, когда раствор получится очень соленым. Введите в маринад лавровый лист, перец горошком, чеснок и уксус — всё по вашему вкусу. Я сам пробую на вкус. Важно постоянно помешивать, чтобы грибы не прилипали ко дну. Как только смесь закипит, наполняйте стерилизованные банки грибами и закатывайте. Приятного аппетита!