Вкус превосходный! «МаркаКачества» назвала самый качественный растворимый кофе

Растворимый кофе – один из самых популярных напитков в России. Большинство россиян не представляют начало своего дня без него: кофе оказывает бодрящий эффект, более того, благодаря растворимому кофе выводится лишняя вода из организма и уходят отеки.

Существует мнение, что зерновой кофе полезнее и вкуснее, поэтому в последнее время в России граждане предпочитают молотые кофейные зерна.

Но следует признать, что растворимый кофе гораздо удобнее в приготовлении: запарить кофе гораздо быстрее, чем сварить, а стоимость растворимого кофе намного меньше, чем зернового.

Как и во всех видах продукции, есть качественные марки, а есть плохие. Эксперты из «МаркиКачества» провели исследования и назвали марки растворимого кофе, которые не уступают молотым кофейным зернам по вкусу и аромату. К ним относятся: растворимые кофе Gevalia original и Bushido Kodo, оба напитка имеют мягкий вкус, в нем отсутствует горечь, а запахи кофе от данных марок неповторимы и восхитительны, заявляет "МаркаКачества".