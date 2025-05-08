Включать духовку не нужно: шоколадный торт за 12 минут — готовится быстро и просто, получается нежным и вкусным

Автор Дзен-канала «Вкусовые эксперименты» поделилась простым рецептом шоколадного торта без выпечки. Идеальный вариант, если не хочется включать духовку, но хочется чего-то вкусного.

Что понадобится?

Для торта в разъёмной форме диаметром 18 см:

шоколадное печенье — 300 г

сливочное масло (82%) — 220 г

молоко — 1 ст. ложка

сметана (20%) — 400 г

яйца — 2 шт.

сахар — 150 г

мука — 50 г

ванильный сахар — 2 ч. ложки

Как приготовить?

Сначала — заварной крем.

В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар, муку. Добавьте яйца, взбейте венчиком до однородности, влейте сметану и снова перемешайте. Варите на среднем огне до закипания, постоянно помешивая. После закипания — ещё 2 минуты. Остудите и уберите в холодильник.

Пока крем остывает — масляная часть.

Взбейте 120 г размягчённого масла с щепоткой ванильного сахара до пышности. Затем соедините с остывшей заварной основой — крем получится нежным, воздушным и очень вкусным.

Готовим основу.

Измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло (100 г) и молоко. Отложите 5 ложек крошки для украшения.

Собираем торт.

В форму с кольцом выложите печенье, утрамбуйте, сделайте бортики. В центр — крем. Сверху посыпьте оставшуюся крошку и слегка прижмите. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 5 часов или на ночь.

Результат: торт, который тает во рту

Десерт получается ароматным, нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и идеальной текстурой. Отличный вариант как для буднего угощения, так и для праздничного стола.