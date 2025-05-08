Включать духовку не нужно: шоколадный торт за 12 минут — готовится быстро и просто, получается нежным и вкусным
kasheloff.ru
Автор Дзен-канала «Вкусовые эксперименты» поделилась простым рецептом шоколадного торта без выпечки. Идеальный вариант, если не хочется включать духовку, но хочется чего-то вкусного.
Что понадобится?
Для торта в разъёмной форме диаметром 18 см:
- шоколадное печенье — 300 г
- сливочное масло (82%) — 220 г
- молоко — 1 ст. ложка
- сметана (20%) — 400 г
- яйца — 2 шт.
- сахар — 150 г
- мука — 50 г
- ванильный сахар — 2 ч. ложки
Как приготовить?
Сначала — заварной крем.
- В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар, муку. Добавьте яйца, взбейте венчиком до однородности, влейте сметану и снова перемешайте.
- Варите на среднем огне до закипания, постоянно помешивая. После закипания — ещё 2 минуты. Остудите и уберите в холодильник.
Пока крем остывает — масляная часть.
- Взбейте 120 г размягчённого масла с щепоткой ванильного сахара до пышности. Затем соедините с остывшей заварной основой — крем получится нежным, воздушным и очень вкусным.
Готовим основу.
- Измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло (100 г) и молоко. Отложите 5 ложек крошки для украшения.
Собираем торт.
- В форму с кольцом выложите печенье, утрамбуйте, сделайте бортики. В центр — крем. Сверху посыпьте оставшуюся крошку и слегка прижмите.
- Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 5 часов или на ночь.
Результат: торт, который тает во рту
Десерт получается ароматным, нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и идеальной текстурой. Отличный вариант как для буднего угощения, так и для праздничного стола.
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