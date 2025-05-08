Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Включать духовку не нужно: шоколадный торт за 12 минут — готовится быстро и просто, получается нежным и вкусным

Автор Дзен-канала «Вкусовые эксперименты» подел...

kasheloff.ru

Подписаться на Дзен.канал

Автор Дзен-канала «Вкусовые эксперименты» поделилась простым рецептом шоколадного торта без выпечки. Идеальный вариант, если не хочется включать духовку, но хочется чего-то вкусного.

Что понадобится?

Для торта в разъёмной форме диаметром 18 см:

  • шоколадное печенье — 300 г
  • сливочное масло (82%) — 220 г
  • молоко — 1 ст. ложка
  • сметана (20%) — 400 г
  • яйца — 2 шт.
  • сахар — 150 г
  • мука — 50 г
  • ванильный сахар — 2 ч. ложки

Как приготовить?

Сначала — заварной крем.

  1. В кастрюле смешайте сахар, ванильный сахар, муку. Добавьте яйца, взбейте венчиком до однородности, влейте сметану и снова перемешайте.
  2. Варите на среднем огне до закипания, постоянно помешивая. После закипания — ещё 2 минуты. Остудите и уберите в холодильник.

Пока крем остывает — масляная часть.

  1. Взбейте 120 г размягчённого масла с щепоткой ванильного сахара до пышности. Затем соедините с остывшей заварной основой — крем получится нежным, воздушным и очень вкусным.

Готовим основу.

  1. Измельчите печенье в крошку, добавьте растопленное масло (100 г) и молоко. Отложите 5 ложек крошки для украшения.

Собираем торт.

  1. В форму с кольцом выложите печенье, утрамбуйте, сделайте бортики. В центр — крем. Сверху посыпьте оставшуюся крошку и слегка прижмите.
  2. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 5 часов или на ночь.

Результат: торт, который тает во рту

Десерт получается ароматным, нежным, с насыщенным шоколадным вкусом и идеальной текстурой. Отличный вариант как для буднего угощения, так и для праздничного стола.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Вечная гроза прошла через века: ученые в шоке от озера Маракайбо

Интересное в Казани

день назад

«Не ждать, а менять»: зачем предприниматель Станислав Зарубин решил участвовать в выборах в Казанскую гордуму

состав тумана против клопов

Не у нас

10 часов назад

Афонский старец Паисий рассказал о будущем России в 2030 году

Не у нас

10 часов назад

Археологи нашли храм исцеления: От мира живых до мира мертвых один шаг

юридическое сопровождение стартапов в Москве

Не у нас

41 минуту назад

Речь идет об иноземной технике: в Африке артефакт прирос к земле

Не у нас

день назад

Ученые изучают шокирующую гипотезу о древнем Египте про Пирамиду Атлантиды

Не у нас

день назад

Telegraph: китайцы завершили работу над брошенным Западом ядерным проектом

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани сохраняются ограничения на рейсы
Лонгриды
6 часов назад

Как прожить на среднюю зарплату в Татарстане — и возможно ли это вообще?

71 тысяча рублей — именно такую сумму официальн...

Не у нас

41 минуту назад

Жизнь прошла мимо Даллол: ученые считают его самым мертвым местом на Земле

Интересное в Казани

день назад

Шашлык не по ГОСТу: какое мясо казанцы до сих пор боятся насадить на шампур

Не у нас

46 минут назад

NASA назвало точную дату исчезновения жизни на Земле

Новости Татарстана

46 минут назад

Бастрыкин проверит отказ в жилье сироте из Альметьевска
«Сражаемся с террористами по всему континенту»:...
Новости Казани
день назад

«Сражаемся с террористами по всему континенту»: как попасть в Африканский корпус?

Новости Татарстана

51 минуту назад

Доходы жителей Татарстана упали на 1,6% за месяц

Новости Татарстана

51 минуту назад

Дождь с туманом ждут татарстанцев в День Победы

Не у нас

10 часов назад

Naked Science: геологи изучили процессы под земной корой за 400 млн лет
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани