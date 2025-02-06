Весной 2025 ударят аномальные морозы, которые будут хлеще зимних. Синоптики озвучили прогноз на март и апрель

Весна 2025 года в России предвещает быть полной неожиданностей с точки зрения погоды.

По данным ученых из Пермского национального исследовательского политехнического университета, страну ожидают значительные колебания температур и нестабильные погодные условия, затрагивающие как центр, так и Сибирь и Дальний Восток.

В преддверии весны эксперты рекомендуют жителям России быть готовыми к быстрым и резким переходам от оттепелей к заморозкам. Особое внимание следует уделить подготовке дома и гардероба, чтобы быстро адаптироваться к изменениям температур. Важно также оставаться в курсе последних метеопрогнозов, чтобы не попасть в неприятные погодные сюрпризы.

По прогнозам, регионы России ощутят погодные колебания по-разному:

В Европейской части и на Урале ожидается медленное наступление весны с похолоданием к концу зимы.

В южной части Сибири и в Забайкалье март может порадовать аномально теплой погодой.

В Приморском крае и континентальных районах Дальнего Востока прогнозируются ночные температуры до -15C с дневными колебаниями от -6 до -11C.

Якутия и арктические районы будут испытывать суровые морозы ночью до -35C и дневное потепление до -20...-25C.

Чтобы адаптироваться к весенним погодным изменениям:

Отслеживайте погодные прогнозы и будьте готовы к внезапным изменениям.

Носите многослойную одежду, чтобы легко регулировать свой комфорт в зависимости от погоды.

Защищайте свое жилище от возможных проблем с отоплением из-за резких перепадов температур.

Будьте особенно внимательны при вождении в периоды гололеда и переменчивой погоды.

Метеорологи подчеркивают, что предстоящая весна принесет разнообразные климатические вызовы, поэтому необходимо не полагаться только на стандартные погодные сценарии и быть максимально готовыми к неожиданностям.