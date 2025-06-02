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Вечером разложила дармовое средство — утром ноль муравьев: ушлые дачники берут крыши от бутылок и заполняют только этим — агроном подтверждает

С приходом тепла в саду появляются незваные гос...

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С приходом тепла в саду появляются незваные гости — муравьи. Они быстро плодятся, портят внешний вид участка и охотно таскают плоды прямо с грядок.

Кроме того, по словам эксперта по сельскому хозяйству Людмилы Шубиной, муравьи активно способствуют распространению тли — одного из главных вредителей растений.

Шубина подчёркивает: бороться с муравьями нужно обязательно, но не обязательно сразу прибегать к химии. Несмотря на эффективность современных инсектицидов, особенно из группы неоникотиноидов, отличную работу по уничтожению насекомых могут выполнить и простые народные средства.

Одно из самых действенных — приманка на основе борной кислоты. Для её приготовления потребуется:

  1. 1 чайная ложка борной кислоты
  2. 100 граммов сладкой основы — подойдёт варенье или костный фарш
  3. Смесь нужно выложить в небольшие крышечки (например, от пластиковых бутылок) и расставить рядом с муравейниками. Насекомые с удовольствием унесут лакомство в колонию — и через несколько дней вы заметите результат.

Такая приманка безопасна для растений, проста в приготовлении и помогает эффективно избавляться от надоедливых муравьёв на участке.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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