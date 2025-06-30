«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут гостей
kasheloff.ru
Татарстан в 2025 году снова переживает рост туризма, с увеличением потока туристов на 10%. Почему регион становится все более популярным и с какими трудностями сталкивается его туристическая индустрия?
Непрерывный рост
Согласно данным сервиса «Туту», турпоток в Татарстан продолжает расти в 2025 году, увеличившись на 10%, как и в 2024 году. Эти данные подтверждают наблюдения за бронированиями.
Факторы роста туризма:
Прямые рейсы из различных российских регионов
Открытие скоростной трассы М-12
Проведение различных форумов и мероприятий
Активная рекламная кампания в соцсетях, СМИ и наружной рекламе
Проблемы туризма в Татарстане:
Несмотря на рост, есть и проблемы:
Недостаток гостиниц в сезон
Проблемы с транспортной доступностью, особенно по железной дороге
Перегрузка Казани в праздничные дни
Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов уверен, что решение этих проблем возможно в ближайшие годы.
Кто посещает Татарстан?
Среди туристов чаще всего можно встретить:
Семьи с детьми
Людей в возрасте 30-45 лет
Любителей культурного и гастрономического туризма
Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.
Мнения местных жителей:
Опросы в Казани показали, что мнение о росте туризма разделяется:
33% против увеличения числа туристов
48% поддерживают, считая жалобы преувеличенными
18% считают проблему актуальной и предлагают введение туристического сбора, сообщает evening-kazan.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец