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«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут гостей

Татарстан в 2025 году снова переживает рост тур...

kasheloff.ru

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Татарстан в 2025 году снова переживает рост туризма, с увеличением потока туристов на 10%. Почему регион становится все более популярным и с какими трудностями сталкивается его туристическая индустрия?

Непрерывный рост

Согласно данным сервиса «Туту», турпоток в Татарстан продолжает расти в 2025 году, увеличившись на 10%, как и в 2024 году. Эти данные подтверждают наблюдения за бронированиями.

Факторы роста туризма:

  • Прямые рейсы из различных российских регионов

  • Открытие скоростной трассы М-12

  • Проведение различных форумов и мероприятий

  • Активная рекламная кампания в соцсетях, СМИ и наружной рекламе

Проблемы туризма в Татарстане:

Несмотря на рост, есть и проблемы:

  • Недостаток гостиниц в сезон

  • Проблемы с транспортной доступностью, особенно по железной дороге

  • Перегрузка Казани в праздничные дни

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов уверен, что решение этих проблем возможно в ближайшие годы.

Кто посещает Татарстан?

Среди туристов чаще всего можно встретить:

  • Семьи с детьми

  • Людей в возрасте 30-45 лет

  • Любителей культурного и гастрономического туризма

Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.

Мнения местных жителей:

Опросы в Казани показали, что мнение о росте туризма разделяется:

  • 33% против увеличения числа туристов

  • 48% поддерживают, считая жалобы преувеличенными

  • 18% считают проблему актуальной и предлагают введение туристического сбора, сообщает evening-kazan.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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