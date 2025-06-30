«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ждут гостей

Татарстан в 2025 году снова переживает рост туризма, с увеличением потока туристов на 10%. Почему регион становится все более популярным и с какими трудностями сталкивается его туристическая индустрия?

Непрерывный рост

Согласно данным сервиса «Туту», турпоток в Татарстан продолжает расти в 2025 году, увеличившись на 10%, как и в 2024 году. Эти данные подтверждают наблюдения за бронированиями.

Факторы роста туризма:

Прямые рейсы из различных российских регионов

Открытие скоростной трассы М-12

Проведение различных форумов и мероприятий

Активная рекламная кампания в соцсетях, СМИ и наружной рекламе

Проблемы туризма в Татарстане:

Несмотря на рост, есть и проблемы:

Недостаток гостиниц в сезон

Проблемы с транспортной доступностью, особенно по железной дороге

Перегрузка Казани в праздничные дни

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов уверен, что решение этих проблем возможно в ближайшие годы.

Кто посещает Татарстан?

Среди туристов чаще всего можно встретить:

Семьи с детьми

Людей в возрасте 30-45 лет

Любителей культурного и гастрономического туризма

Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.

Мнения местных жителей:

Опросы в Казани показали, что мнение о росте туризма разделяется: