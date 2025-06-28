«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не встречают туристов

В 2025 году количество туристов в Татарстане увеличилось на 10%. Это уже второй год подряд, когда регион демонстрирует рост интереса. Почему Татарстан так популярен и какие трудности стоят на пути его развития?

Продолжающийся рост

Сервис путешествий «Туту» сообщает, что турпоток в Татарстан в 2025 году продолжает увеличиваться на 10%, как и в прошлом году. Эти данные подтверждаются анализом глубины и темпов бронирований.

Факторы, способствующие росту:

Увеличение прямых рейсов в Татарстан из других регионов России

Открытие скоростной трассы М-12

Проведение крупных форумов и мероприятий

Активное продвижение региона через социальные сети, СМИ и наружную рекламу

Проблемы, сдерживающие развитие:

Эксперты отмечают несколько ключевых факторов, мешающих полному раскрытию туристического потенциала региона:

Недостаток гостиничных номеров в пиковые сезоны

Ограниченная транспортная доступность, особенно по железной дороге

Перегрузка Казани в праздники

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется, что в ближайшие годы удастся решить эти проблемы.

Целевая аудитория:

Татарстан привлекает:

Семьи с детьми

Путешественников в возрасте 30-45 лет

Любителей культурных маршрутов и гастрономических туров

Средняя продолжительность поездки составляет 3-4 дня.

Мнение местных жителей:

Опросы в Казани показывают различные взгляды на рост туризма: