«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ожидают туристов

В 2025 году Татарстан снова отметил рост туризма, увеличив количество туристов на 10%. Каковы причины популярности региона и какие трудности стоят перед туристической отраслью?

Наблюдаемый рост

Сервис «Туту» сообщает, что в 2025 году количество туристов в Татарстане снова увеличилось на 10%, продолжив тенденцию прошлого года. Эти данные подтверждаются по темпам бронирований.

Ключевые причины роста:

Расширение прямых рейсов в Татарстан из разных уголков России

Строительство скоростной трассы М-12

Проведение масштабных форумов и мероприятий

Продвижение Татарстана в социальных сетях, СМИ и наружной рекламе

Какие факторы мешают развитию?

Аналитики отмечают следующие проблемы:

Нехватка гостиничных мест в сезон

Ограниченная транспортная доступность, особенно на железных дорогах

Перегрузка Казани в праздничные дни

Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется на решение этих вопросов в ближайшие годы.

Кто посещает Татарстан?

Туристы в Татарстане — это:

Семьи с детьми

Путешественники в возрасте 30-45 лет

Любители культурных и гастрономических туров

Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.

Как местные жители воспринимают рост туризма?

Опросы в Казани показали, что отношение к туризму разделяется: