«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы рассказали, почему не ожидают туристов
kasheloff.ru
В 2025 году Татарстан снова отметил рост туризма, увеличив количество туристов на 10%. Каковы причины популярности региона и какие трудности стоят перед туристической отраслью?
Наблюдаемый рост
Сервис «Туту» сообщает, что в 2025 году количество туристов в Татарстане снова увеличилось на 10%, продолжив тенденцию прошлого года. Эти данные подтверждаются по темпам бронирований.
Ключевые причины роста:
Расширение прямых рейсов в Татарстан из разных уголков России
Строительство скоростной трассы М-12
Проведение масштабных форумов и мероприятий
Продвижение Татарстана в социальных сетях, СМИ и наружной рекламе
Какие факторы мешают развитию?
Аналитики отмечают следующие проблемы:
Нехватка гостиничных мест в сезон
Ограниченная транспортная доступность, особенно на железных дорогах
Перегрузка Казани в праздничные дни
Глава Госкомитета по туризму РТ Сергей Иванов надеется на решение этих вопросов в ближайшие годы.
Кто посещает Татарстан?
Туристы в Татарстане — это:
Семьи с детьми
Путешественники в возрасте 30-45 лет
Любители культурных и гастрономических туров
Средняя продолжительность поездки — 3-4 дня.
Как местные жители воспринимают рост туризма?
Опросы в Казани показали, что отношение к туризму разделяется:
33% негативно оценивают рост турпотока
48% поддерживают гостей, считая жалобы преувеличенными
18% предлагают введение туристического сбора, сообщает evening-kazan.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец