«В выходные случится кошмар»: синоптики обновили прогноз на 21 и 22 октября

Метеорологи неожиданно обновили прогноз на 21 и 22 октября: на выходных граждан России ожидает настоящий погодный кошмар, который не успокоится долгое время, сообщает PRIMPRESS.

Сентябрь текущего года выдался очень теплым во многих регионах Российской Федерации. Но октябрь стал его полной противоположностью: этот месяц встретил россиян большим количеством осадков и сильным холодом, поделились синоптики.

Согласно сообщениям метеорологов, в самое ближайшее время и без того плохая погода станет еще хуже: в Центральной части России наступит предзимье. Снегопады и температура воздуха ниже нуля характерны для середины ноября, но в этом году они наступят раньше, а именно, холода и дожди начнутся с 21 октября.

Причиной резкого ухудшения погоды станут северные ветры, которые ворвутся на всю среднюю полосу и принесут с собой огромное количество осадков. Столбики термометров по ночам будут опускаться ниже нуля, что в сумме с дождями приведет к образованию гололеда на дорогах, поэтому синоптики настоятельно рекомендуют как водителям так и пешеходам Центральной Части РФ быть внимательными на улице.