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«В выходные с 23 декабря начнется кошмар»: синоптики внезапно изменили прогноз

«В выходные с 23 декабря начнется кошмар»: синоптики внезапно изменили прогноз

nn.ru

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Метеорологи заявили, что на выходных, которые начнутся 23 декабря, погода будет кошмарной во многих регионах Российской Федерации, сообщили в PRIMPRESS.

Согласно прогнозу, больше всего капризничать погода будет в Центральной России. В первой половине декабря климатическая ситуация шокировала многих россиян тем, что сначала на территории страны обрушилось колоссальное количество осадков в виде снега, а затем все сугробы резко растаяли, потому что морозы резко сменил плюс.

На данный момент во многих городах страны все дороги покрыты лужами или кашей из мокрого снега, однако уже в субботу 23 декабря все это превратиться в лед, так как температура воздуха опустится ниже нуля уже сегодня ночью.

В связи с тем, что на территории России движется мощный циклон с Балтийского моря, который характеризуется сильными порывами ветра и обильными осадками сначала в виде дождя, а затем в виде мокрого снега, уже в пятницу жители центральных регионов ощутят резкую погодную перемену в худшую сторону. К циклону 23 декабря присоединится минусовая температура, которая создаст совсем неприятные условия на улицах для россиян.

Вместе с тем синоптики предупреждают, что уже завтра произойдет резкий спад атмосферного давление до 722 мм ртутного столба, что станет причиной ухудшения состояния не только у метеозависимых людей, а также и у полностью здоровых.

Например, в Москве в субботу в сопровождении с мокрыми снегами столбики термометров будут демонстрировать до минус 6 градусов, а дороги очень быстро покроются слоем льда.

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