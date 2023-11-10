«В выходные начнется климатический ужас»: синоптики обновили прогноз на 11 и 12 ноября

Российские метеорологи сообщили гражданам РФ, что на предстоящих выходных их ожидает погодный кошмар, который вызывает тревогу у самих специалистов, передает PRIMPRESS.

Климатические аномалии нагрянут сразу в несколько крупных регионов нашего государства, заявили синоптики.

Жителям Урала стоит готовиться к погодному сумасшествию 11 и 12 ноября: в Екатеринбурге ожидается потепление после резко обрушившихся холодов в середине текущей недели, однако оно будет незначительным. Столбики термометров поднимуться всего до 3 градусов выше нуля, вместе с тем территории Урала начнут атаковать сильнейшие осадки в виде мокрого снега, а по ночам температура воздуха будет составлять до минус одного градуса. Из-за таких климатических капризов дороги покроются льдом: специалисты Гидрометцентра объявили желтый уровень опасности в Свердловской, Челябинской и других областях Урала.

Южным российским регионам метеорологи также прогнозируют погодный ужас: в грядущие выходные на этих территориях пройдут ливневые дожди, во время которых скорость ветра будет доходит до 23 метров в секунду. Затем нагрянет похолодание: в Краснодарском крае температура воздуха рухнет вниз сразу на шесть градусов.

В европейской части России с воскресенья 12 ноября начнутся сильные осадки в виде дождей в сопровождении сильного ветра, а столбики термометров опустятся вниз на несколько градусов, сообщили синоптики.