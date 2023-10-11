В России задержали женщину, которая наняла киллера для своей снохи

В Алтайском крае 58-летняя женщина планировала страшное злодеяние: россиянка хотела воспользоваться услугами наемного убийцы для устранения жены своего сына. Уголовное дело по факту организации особо тяжкого преступления направлено в суд для дальнейшего рассмотрения, об этом осведомило региональное управление Следственного комитета Российской Федерации.

В ходе расследования, было выяснено, что в 2022 году у подозреваемой умер сын. Спустя несколько месяцев после похорон злоумышленнице стало известно, что у ее овдовевшей снохи появились новые отношения, которые рассердили бывшую свекровь. Также она забеспокоилась, что ее лишат общения с внуком, поэтому решилась на совершение преступления. Зимой 2023 года заказчица оплатила часть суммы наёмнику, которая составила 150 000 рублей, после исполнения заказа он должен был получить еще 1,5 миллиона рублей.

По условиям злоумышленницы, киллер должен был выполнить свою «работу» в то время, когда сноха поедет к родственникам в другой регион. Таким образом россиянка хотела избежать подозрения. Но план провалился, и женщину задержали сотрудники полиции.