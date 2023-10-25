В России в ближайшее время могут начаться ядерные испытания: что известно на данный момент?

Первый заместитель председателя комитета по международным делам Совфеда Сергей Кисляк сообщил, что высший законодательный орган Российской Федерации одобрил законопроект, подразумевающий выход нашей страны из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Все депутаты Государственной думы РФ без исключений, участвовавшие в голосовании об отзыве Договора, запрещающего ядерные испытания, поддержали законопроект 18 октября 2023 года. Выход из вышеназванного договора подписали 438 представителей власти России, сообщило «Реальное время».

Ранее 5 октября 2023 года президент Российской Федерации Владимир Путин на встрече Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия возможно выйдет из Договора, запрещающего испытания ядерного оружия, так как власти Соединенных Штатов Америки до сих пор не ратифицировали соответствующий Договор.

На этой же встрече Путин объявил об успешном испытании ядерной ракеты «Буревестник».

Инициатива выйти из международного Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний была внесена в Госдуму РФ 13 октября депутатом Вячеславом Володиным. Политический деятель объяснил своё предложение тем, что он недоволен отношением Соединенных Штатов к мировой безопасности, так как власти Америки до сих пор не подписали Договор, запрещающий ядерные испытания. Также, согласно мнению Володина, США разжигает вооруженные конфликты и поставляет оружие другим странам для своего обогащения, а Российская Федерация обязана защищать своих граждан от подобного безответственного поведения властей Соединенных Штатов.