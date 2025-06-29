В России с 3 июля повышают ставки ЖКХ: как законно сэкономить на оплате коммуналки

С 1 июля 2025 года в России вступает в силу повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), которое составит в среднем 11,9%.

Несмотря на неизбежность повышения цен, есть несколько эффективных способов уменьшить расходы на коммунальные услуги, воспользовавшись мерами поддержки и контролируя свои затраты.

Какие услуги подорожают?

Тарифы на отопление, водоснабжение, газ, электричество и сбор ТКО вырастут на 11,9%. В разных регионах эти изменения могут отличаться, но все ключевые коммунальные услуги будут затронуты.

Изменение сроков оплаты ЖКУ

С 1 июля 2025 года срок для оплаты коммунальных услуг будет продлен с 10-го до 15-го числа месяца. Платежи будут приходить до 5-го числа, что дает возможность тем, кто получает зарплату позже, не оплачивать услуги с пеней. Однако это может привести к проблемам с задолженностью и расчетами.

Как сэкономить на ЖКУ: советы специалистов

Отказ от ненужных услуг

Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы, советует отказаться от услуг, которые не требуются, например, от радиоточек или домашних телефонов. Это позволит снизить счета. Татьяна Волкова добавляет, что следует проверять счета и отключать лишние сервисы, такие как кабельное телевидение.

Установка счетчиков

Для значительной экономии стоит установить счетчики на воду и отопление, которые помогут платить только за фактически потребленные ресурсы. Это может снизить затраты на 30%, и счетчики окупятся за 1-2 года.

Энергосберегающие технологии

Замена ламп на светодиодные и обновление бытовой техники на модели класса A+++ значительно снизит расход электроэнергии. Также рекомендуется отключать электроприборы от сети, чтобы экономить электричество.

Перерасчет при отсутствии хозяев

Если квартира не используется более 5 дней, можно подать заявление на перерасчет коммунальных услуг. Например, за ТКО в случае отсутствия хозяев 20 дней сумма может уменьшиться на 200 рублей.

Льготы и субсидии для уязвимых граждан

Компенсации для пенсионеров

Пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на компенсацию 50% стоимости капитального ремонта. Для пенсионеров старше 80 лет эта компенсация составляет 100%.

Скидки для инвалидов

Инвалиды всех групп и семьи с детьми-инвалидами могут получить скидки 50% на оплату ЖКУ, а инвалиды по зрению — бесплатную установку телефона и радиоточки.

Субсидии на ЖКУ

Если расходы на ЖКУ превышают 22% от дохода, граждане могут подать заявление на субсидию в МФЦ или через портал «Госуслуги».

Региональные льготы

В различных регионах России есть дополнительные льготы, например, пенсионеры в Москве освобождаются от платы за вывоз мусора, а в Санкт-Петербурге пенсионеры с большим стажем платят за ЖКУ в два раза меньше.

Контроль начислений

Проверяйте квитанции на ошибки. Если есть вопросы, подавайте обращения в управляющую компанию через «Госуслуги Дом».