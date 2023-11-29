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В Роскачестве поведали всю правду о вреде и пользе пальмового масла

В Роскачестве поведали всю правду о вреде и пользе пальмового масла

chocolategid.ru

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Многие люди уверены, что пальмовое масло - это вредный для организма ингредиент, который недобросовестные производители продуктов питания используют в целях экономии. Однако заместитель руководителя Российской системы качества Елена Саратцева рассказала, что растительные жиры или пальмовое масло и их опасность для здоровья - широко распространенный миф, сообщает новостной портал pchela.news.

Согласно заявлению эксперта, вред пальмового масла не доказан учеными. Кроме того, данный ингредиент является незаменимым для производства многих продуктов питания: например, состав детского питания содержит 47% заменителей молочных жиров, к которым относятся и тропические масла. Также существуют определенные допустимые нормы содержания растительных жиров в продукте: для шоколада такая норма - ноль, поэтому, если на шоколадной продукции стоит знак качества, то пальмового масла в ней нет.

Но все же, почему большинство считает, что растительные жиры опасны и вредны?

Ранее Роскачество уже отвечало на данный вопрос: производство пальмового масла наносит вред только природе, так как для его изготовления вырубаются тропические леса, а из-за этого в свою очередь страдают их обитатели.

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