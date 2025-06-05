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В РФ владельцев жилья ждут серьезные изменения в 2025 году – за что нужно будет больше заплатить

С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальн...

banki.ru

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С 1 июля 2025 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) в России вырастут в среднем на 11,9%. Индексация коснется таких услуг, как газ, вода, электроэнергия, отопление и вывоз мусора.

Как изменятся тарифы в разных регионах?

Рост тарифов будет варьироваться в зависимости от региона. Максимальный уровень роста устанавливается региональными властями в пределах от 8,6% до 21,1%, с возможным отклонением до 5%.

Тарифы в разных регионах:

  • Пермский край — самый высокий рост, до 21,1%, с возможным дополнительным увеличением ещё на 4,2%.
  • Архангельская область — рост тарифов до 20%, возможное отклонение на 4,8%.
  • Амурская область — наименьший рост, 8,6%.
  • Республика Алтай — увеличение тарифов на 8,8%.
  • Ханты-Мансийский АО — повышение тарифов до 9%.
  • Московская область — средний рост 13,3%, с возможным увеличением до 18,3%.
  • Москва — максимальный рост тарифов 15%.
  • Санкт-Петербург — тарифы увеличатся на 14,6%.

Как подорожают коммунальные услуги?

Электроэнергия — повышение в среднем на 12,6%.

  • Газ — подорожает на 10,3%.
  • Вода и вывоз ТКО — увеличение на 10–12%.

Москва — тариф на вывоз мусора увеличится на 14,9%.

Санкт-Петербург — вывоз мусора подорожает на 11,9%.

Для примера, если ваш средний платёж составляет 5000 рублей, то с индексацией в 15% сумма увеличится до 5750 рублей. Обратите внимание, что повышение по видам услуг может быть неравномерным, но итоговый рост платежа не превысит установленного уровня.

Почему растут цены на ЖКХ?

Эксперты объясняют повышение тарифов несколькими факторами:

  • Рост инфляции и оптовых цен на ресурсы.
  • Газификация и крупные инвестиционные проекты в энергетике.
  • Более 40% коммунальных сетей требуют замены из-за износа.
  • Необходимость модернизации теплосетей и оборудования управляющих компаний.

Пересмотр тарифов связан с острой необходимостью обновления инфраструктуры и общим ростом цен в стране.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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