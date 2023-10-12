В Минтруд России поступило предложение сократить число рабочих часов в неделю

Министерству труда предложили пересмотреть нормы определения и расчета рабочих часов для трудоустроенных граждан Российской Федерации. Инициатива поступила от специалистов Института исследования проблем современной политики.

Согласно действующему Трудовому кодексу РФ, рабочее время не должно превышать 40 часов в неделю. Тем не менее представители Института исследования приняли во внимание то, что многие россияне тратят большое количество времени на дорогу до работы и обратно. По подсчетам специалистов вышеназванные траты времени составляют примерно 10-20 часов еженедельно. Именно поэтому Минтруду предложили учитывать в рабочих часах время, затрачиваемое сотрудниками на дорогу до рабочего места и с него.

Институт исследования проблем также отметил, что долгий путь до работы и обратно оказывает отрицательное влияние на продуктивность и здоровье работников: они быстрее утомляются, теряют интерес к своему труду и медленнее выполняют поставленные задачи. В результате чего страдает и производительность самих компаний. Поэтому необходимо пересмотреть процесс установления рабочего времени для граждан Российской Федерации.