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В Министерстве обороны РФ сделали заявление: стало известно, заменят ли мобилизованных в зоне СВО

В Министерстве обороны РФ сделали заявление: стало известно, заменят ли мобилизованных в зоне СВО

smartik.ru

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В Министерство обороны РФ поступило предложение ограничить срок службы мобилизованных россиян одним годом. Ведомство ответило на инициативу отрицательно.

Депутат и политический деятель Борис Вишневский ранее получил коллективное обращение женщин, мужья которых были призваны на военную службу в ВС РФ: жены попросили приравнять срок военной службы по призыву до одного года, так как в настоящее время мобилизованные служат без срока, и когда они вернутся домой, сказать никто не может.

Вишневский направил такое же обращение в Минобороны, но вскоре получил отказ: ведомство сообщило, что приравнивание срока службы в Вооруженных силах России к одному году нецелесообразно. Вместе с тем по сей день не перестал действовать приказ о начале мобилизационных мероприятий, а отпустить россиян с военной службы будет возможно только в том случае, когда Президент РФ подпишет официальный указ о завершении масштабного призыва.

Документ с ответом депутат разместил в своем telegram-канале.

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