Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В гробнице под Саккарой исследователи нашли 500-летний манускрипт с «ужасным посланием»

Недавняя археологическая находка в Египте потря...

ru.pinterest.com

Подписаться на Дзен.канал

Недавняя археологическая находка в Египте потрясла ученых: в гробнице недалеко от Саккары был обнаружен манускрипт, возраст которого составляет около 5000 лет.

Этот документ, написанный на папирусе с использованием ранних иероглифов и иератического письма, стал сенсацией, так как такие древние тексты крайне редко сохраняются в хорошем состоянии.

Что делает находку уникальной?

Манускрипт был найден в закрытом саркофаге, что придает ему дополнительную мистику. Исследования показали, что текст касается философских и религиозных взглядов древних египтян, обсуждая важнейшие вопросы, связанные с земной жизнью и загробным существованием. Некоторые ученые предполагают, что манускрипт мог оказать влияние на развитие религиозных традиций в последующие эпохи.

«Ужасающие послания»: что они означают?

Загадочное «ужасающее послание» привлекло внимание исследователей. Хотя точное значение текста пока неизвестно, многие считают, что это пророчество или размышление о судьбе человечества в загробной жизни. В данный момент ученые используют современные технологии, включая искусственный интеллект, для расшифровки текста, что может ускорить процесс перевода и раскрыть дополнительные смысловые слои.

Эта находка открывает уникальную возможность заглянуть в мировоззрение древних египтян, понять их представления о жизни, смерти и религиозных верованиях того времени.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

спротвино обработка от туберкулеза

Не у нас

день назад

Ученые нашли источник ртутного загрязнения в Арктике

Интересное в Казани

3 дня назад

Храп, боли, асимметрия лица: рассказываем, как незаметные проблемы с челюстью разрушают здоровье

hand touch окрашивание в Москве

Не у нас

6 часов назад

Барнаулец путешествует по Дагестану и делится впечатлениями

Не у нас

день назад

Исследователи подтвердили эффективность четырехдневной рабочей недели

Новости Казани

день назад

Мигрантов, создающих очередь в казанском МФЦ, успокаивает Росгвардия

Не у нас

день назад

Отец Георгий рассказал, какие молитвы не одобряет Церковь

Не у нас

5 часов назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной
Новости Татарстана
6 часов назад

Многодетные семьи получат льготы на оплату колледжей в Татарстане

В Татарстане планируют ввести компенсацию 30% с...

Не у нас

3 часа назад

Туристы в Анапе нарушают запреты и получают штрафы

Интересное в Казани

день назад

Президент Мали встретился с представителями Российско-Африканского Союза в Казани

Не у нас

5 часов назад

Ученые нашли способ заглянуть вглубь Вселенной

Не у нас

5 часов назад

Neuralink учит парализованных управлять техникой без рук
Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён...
Лонгриды
день назад

Третий раз за неделю: в Татарстане снова введён режим беспилотной опасности

Не у нас

6 часов назад

Священник объяснил, можно ли молиться на коленях

Новости Татарстана

6 часов назад

Песошин требует усилить безопасность на массовых мероприятиях Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

Росстат сообщил о снижении инфляции в Татарстане в мае
Открылись продажи дома в лучшем ЖК России
Интересное в Казани
5 дней назад

Открылись продажи дома в лучшем ЖК России