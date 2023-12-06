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В Госдуме высказались об увеличении срока службы в армии до двух лет

В Госдуме высказались об увеличении срока службы в армии до двух лет

all-aforizmy.ru

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В Государственной думе Российской Федерации отреагировали на слова генерал-лейтенанта Андрея Гурулева об увеличении срока службы в армии до двух лет, сообщает информационное онлайн-издание Lenta.ru.

Андрей Картаполов, глава комитета Госдумы по обороне и безопасности, заявил, что Правительство Российской Федерации не предполагает приравнивания срока срочной службы в армии к двум годам, так как в этом нет необходимости. Одного года, по мнению депутата, вполне достаточно, чтобы россиянин смог усвоить военные навыки и специальность в целом.

Картаполов добавил, что с заявлением российского военачальника Андрея Гурулева Правительство нашего государства не согласно, и речи об увеличении длительности службы в армии России быть не может.

Напомним, что генерал-лейтенант и депутат Государственной думы РФ в своем телеграм-канале высказал мнение о том, что уровень подготовки мобилизационного резерва России очень низок, так как одного года не достаточно для того, чтобы качественно подготовить российского солдата.

Вместе с тем российский военачальник Гурулев считает, что Правительству необходимо обратить внимание на «псевдоуниверситеты», студенты которых получают либо отсрочку от службы в армии, либо вовсе освобождение от нее, при этом не получая качественного высшего образования. По мнению депутата, такие «лавочки» надо закрывать.

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