В Госдуме сообщили о сроках возвращения мобилизованных домой

В Государственной думе уточнили, когда мобилизованные осенью 2022 года граждане Российской Федерации смогут покинуть зону Специальной военной операции на Украине, сообщает информационный портал «Лента.ру».

Согласно заявлению Главы комитета Госдумы по обороне РФ Андрея Валерьевича Картаполова, солдаты, служащие на СВО, вернутся домой только после завершения вооруженного конфликта России и Украины.

Картаполов добавил, что российским правительством незапланированно обновление состава военнослужащих.

Напомним, что частичная мобилизация в России была объявлена осенью 2022 года в сентябре, в ходе которой на службу в ВС РФ было призвано 300 000 граждан России. В октябре того же года Глава Министерства по обороне РФ Сергей Шойгу заявил, что масштабный призыв завершен.